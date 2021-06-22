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≡ 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41772
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
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Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10865
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:27
#105
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Цитата:
abaika95:
Кто такая Руза?)

Ваш пациент :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12090
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:28
#106
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Цитата:
abaika95:
кто в мире назовет еще город в честь Сталина как не в СССР?


ну город не город,но например в Париже во Франции
есть станция метро "Сталинград",
Расположена на площади Сталинград.
а уж улиц,бульваров,авеню,даже рынки есть,
в разных странах вообще немерено.
с таким именем.
есть малая планета №2250 с названием Сталинград.
В той же Франции в честь Сталинграда названы супермаркет, отделение почты, автошкола, стадион.
Известны два отеля — в Чехии и Бельгии — с таким названием.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2021 - 11:37]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8345
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 11:56
#107
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Цитата:
maxsaf: Ваш пациент

https://meme-arsenal.com/create/meme/4794923Цитата:
alex_60:
ну город не город,но например в Париже во Франции есть станция метро "Сталинград",

Это отношение к битве а не к Сталину
Если советские войска разгромили бы 6 армию вермахта у города Гитлербург то сейчас по всему миру улицы называли в честь этой победы) к Гитлеру они отношения не имели б
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12090
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 12:01
#108
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Цитата:
abaika95:
Это отношение к битве а не к Сталину


имя то Сталин, так что мимо.
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