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≡ В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
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В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
#1
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Вот хороший репортаж по теме что сейчас происходит а России


Все это до нас недели через 2 дойдет
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 20:38
#2
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Что то ничего не понятно -
//ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг//
или всё же -
//ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг//
Типа отказался от вакцинации и бац вот тебе ПЦР тест и ограничения?! :lol:
Кстати что за ограничения то?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2410
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:05
#3
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Цитата:
elektron:
Кстати что за ограничения то?


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:15
#4
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Цитата:
Козлов я:

Я даже больше чем уверен, на следующих выборах - никакого разделения по "прививочному" принципу вообще не будет. :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
643
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:45
#5
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Конституция? Не, не слышали...
интересно, дождусь ли, когда эта мвк получит по щщам?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:02
#6
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Цитата:
elektron:
Кстати что за ограничения то?

Ну как у вас в Германии
Без теста ты никто))Цитата:
electro:
Конституция? Не, не слышали... интересно, дождусь ли, когда эта мвк получит по щщам?

От кого? От электро с форума?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:08
#7
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Цитата:
abaika95:
Ну как у вас в Германии

Насколько мне известно или прививка, или тест, но даже не ПЦР, а простой антиген тест за 15 минут достаточно. ;-)
ПС: Кстати уже отменили тесты, кроме 2-ух земель. ;-)

[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 18:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:29
#8
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Цитата:
elektron:
Насколько мне известно или прививка, или тест,

Демократия однако)
Цитата:
elektron:
Кстати уже отменили тесты, кроме 2-ух земель

Кстати а до этого сколько это длилось?) Месяца два? Как раз когда британский штамм гулял по Европе?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:39
#9
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Цитата:
abaika95:
когда британский штамм гулял по Европе?

Да он как раз счас и разгуливается. Есть вероятность возвращения, к тому что было :-x
Поэтому сегодня получил вторую прививку, что позволит в случае чего избежать некоторых мер. Кроме масок и дистанции - пока что. ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1323
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 00:08
#10
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Цитата:
elektron:
Получается, прививку делаете не для защиты от вируса, а для того, чтобы не попасть под ограничения?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 00:13
#11
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Цитата:
КГСПС:
чтобы не попасть под ограничения?

И в том числе тоже. Но прежде для себя и защиты окружающих тоже. Не хочу, что бы кого либо получилось заразить. И я со своими болячками выживу, а кого заразил нет.
Это как и с масками, FFP2 хотя и защищают носителя маски, но в первую очередь это защита других от тебя, особенно в том случае, если бессимптомный.

[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 19:18]

[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 19:24]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 00:29
#12
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Цитата:
abaika95:
Месяца два?

Ну да, правда у нас работодатель раздавал тесты. У нас на фирме добровольно, в обслуживающих организациях 2 раза в неделю тестировали, в медицинских учреждениях каждый день даже вроде, если не привит. Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт. И это при 80-ти миллионном населении, на территории Костанайской области. :lol:
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