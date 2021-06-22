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≡ 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
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Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2439
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 00:25
#75
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Модер, "сапиенти сат" - это латынь, общеизвестное и часто используемое для квинт-эссенции (основы) выражение, а не изложение поста на другом языке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10845
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 00:27
#76
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Цитата:
abaika95:
Это значит что переименуют просто постепенно Без лишнего шума поуеховших)

Поуехавшие пошумели - и сразу вспомнили про мораторий. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10845
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 00:31
#77
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Цитата:
КГСПС:
И что идеологического в этих названиях?

В этих городах казахский язык учить не хотят 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 00:33
#78
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Цитата:
maxsaf:
Поуехавшие пошумели - и сразу вспомнили про мораторий.

Кстати В США 2 года назад тоже шумели. В США Казахстанская диаспора против переименования столицы.

[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 19:34]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7162
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 00:42
#79
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А здесь одни комментарии чего стоят :lol:
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