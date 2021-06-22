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В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41770
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК).
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Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
Вот хороший репортаж по теме что сейчас происходит а России
Все это до нас недели через 2 дойдет
Все это до нас недели через 2 дойдет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7162
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 20:38
Что то ничего не понятно -
//ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг//
или всё же -
//ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг//
Типа отказался от вакцинации и бац вот тебе ПЦР тест и ограничения?!
Кстати что за ограничения то?
//ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг//
или всё же -
//ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг//
Типа отказался от вакцинации и бац вот тебе ПЦР тест и ограничения?!
Кстати что за ограничения то?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2410
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:05
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:15
Цитата:
Я даже больше чем уверен, на следующих выборах - никакого разделения по "прививочному" принципу вообще не будет.
Козлов я:
Я даже больше чем уверен, на следующих выборах - никакого разделения по "прививочному" принципу вообще не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 643
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:45
Конституция? Не, не слышали...
интересно, дождусь ли, когда эта мвк получит по щщам?
интересно, дождусь ли, когда эта мвк получит по щщам?
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:02
Цитата:
Ну как у вас в Германии
Без теста ты никто))Цитата:
От кого? От электро с форума?)
elektron:
Кстати что за ограничения то?
Кстати что за ограничения то?
Ну как у вас в Германии
Без теста ты никто))Цитата:
electro:
Конституция? Не, не слышали... интересно, дождусь ли, когда эта мвк получит по щщам?
Конституция? Не, не слышали... интересно, дождусь ли, когда эта мвк получит по щщам?
От кого? От электро с форума?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:08
Цитата:
Насколько мне известно или прививка, или тест, но даже не ПЦР, а простой антиген тест за 15 минут достаточно.
ПС: Кстати уже отменили тесты, кроме 2-ух земель.
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 18:19]
abaika95:
Ну как у вас в Германии
Ну как у вас в Германии
Насколько мне известно или прививка, или тест, но даже не ПЦР, а простой антиген тест за 15 минут достаточно.
ПС: Кстати уже отменили тесты, кроме 2-ух земель.
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 18:19]
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:29
Цитата:
Демократия однако)
Цитата:
Кстати а до этого сколько это длилось?) Месяца два? Как раз когда британский штамм гулял по Европе?
elektron:
Насколько мне известно или прививка, или тест,
Насколько мне известно или прививка, или тест,
Демократия однако)
Цитата:
elektron:
Кстати уже отменили тесты, кроме 2-ух земель
Кстати уже отменили тесты, кроме 2-ух земель
Кстати а до этого сколько это длилось?) Месяца два? Как раз когда британский штамм гулял по Европе?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 23:39
Цитата:
Да он как раз счас и разгуливается. Есть вероятность возвращения, к тому что было
Поэтому сегодня получил вторую прививку, что позволит в случае чего избежать некоторых мер. Кроме масок и дистанции - пока что.
abaika95:
когда британский штамм гулял по Европе?
когда британский штамм гулял по Европе?
Да он как раз счас и разгуливается. Есть вероятность возвращения, к тому что было
Поэтому сегодня получил вторую прививку, что позволит в случае чего избежать некоторых мер. Кроме масок и дистанции - пока что.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1323
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 00:08
Цитата:
elektron:Получается, прививку делаете не для защиты от вируса, а для того, чтобы не попасть под ограничения?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 00:13
Цитата:
И в том числе тоже. Но прежде для себя и защиты окружающих тоже. Не хочу, что бы кого либо получилось заразить. И я со своими болячками выживу, а кого заразил нет.
Это как и с масками, FFP2 хотя и защищают носителя маски, но в первую очередь это защита других от тебя, особенно в том случае, если бессимптомный.
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 19:18]
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 19:24]
КГСПС:
чтобы не попасть под ограничения?
чтобы не попасть под ограничения?
И в том числе тоже. Но прежде для себя и защиты окружающих тоже. Не хочу, что бы кого либо получилось заразить. И я со своими болячками выживу, а кого заразил нет.
Это как и с масками, FFP2 хотя и защищают носителя маски, но в первую очередь это защита других от тебя, особенно в том случае, если бессимптомный.
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 19:18]
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 19:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7162
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 23.06.21 - 00:29
Цитата:
Ну да, правда у нас работодатель раздавал тесты. У нас на фирме добровольно, в обслуживающих организациях 2 раза в неделю тестировали, в медицинских учреждениях каждый день даже вроде, если не привит. Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт. И это при 80-ти миллионном населении, на территории Костанайской области.
abaika95:
Месяца два?
Месяца два?
Ну да, правда у нас работодатель раздавал тесты. У нас на фирме добровольно, в обслуживающих организациях 2 раза в неделю тестировали, в медицинских учреждениях каждый день даже вроде, если не привит. Но там их в первую очередь всех привили. На сегодня более 50% получили одну прививку и более 30 % вторую. И я теперь в том числе. Может поэтому и на спад идёт. И это при 80-ти миллионном населении, на территории Костанайской области.
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