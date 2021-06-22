Отправлено: - 23:02

elektron:

Кстати что за ограничения то?

electro:

Конституция? Не, не слышали... интересно, дождусь ли, когда эта мвк получит по щщам?

Цитата:Ну как у вас в ГерманииБез теста ты никто))Цитата:От кого? От электро с форума?)