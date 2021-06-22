Отправлено: - 22:47

Нурбанчик:

Кто такие "одни", и что они разрушили устроенное до 1917 года на территории нынешнего Казахстана? Много ли было городов и иных населенных пунктов с улицами, много ли было районов, сельских округов по сравнеию с нынешним объемом переименований?

таноми52:

Или раньше, всё, что строилось "понаехавшими", ими же и называлось, поэтому надо всё переименовать

Козлов я:

Хорошо сказано. У меня родители были первоцелинниками. И теперь по указивке какого-то бастыка все названия, связанные с целиной, похерят, как идеологически невыдержанные. И ничего на память потомкам не останется- и про целину забудут, и про знаменитых людей... Все чаще в голову приходит вопрос - а правильно ли я сделал, когда решил остаться в Казахстане, хотя меня в свое время всеми силами тащили за рубеж. И с каждым годом становится все тоскливее.

Тимур Гафуров:

Гульжан МЕНДЕКИНОВА предоставила СМИ официальный комментарий. Читайте заново)

maxsaf:

Ну раз не хотели по словарю учить казахский язык - то теперь будете учить его по карте

[Исправлено: abaika95, 22.06.2021 - 22:49]

Цитата:А народу сколько было в Казахстане и сколько потом осталось ?) И даГорода бы и без революции появились,но нет говорят нам специалистыИстория не имеет сослагательного наклонения) так что все ваши рассуждения бессмысленныПосле 17 года сколько лет прошло чтобы вернутся к уровню дореволюционной жизни?)Цитата:А кто тут понаехал?Вы определитесь с терминами ужеНекоторые называют таких кто понаехал из села в городДругие ссыльных крестьян называют кого сюда сослалиВы кого имеете ввиду,ссыльных или деревенских?Кто строил то?)Цитата:Площадь целинников остаётся и памятникМало?надо города называть или страны?Цитата:Это значит что переименуют просто постепенноБез лишнего шума поуеховших)Цитата:Хотябы так пусть учат