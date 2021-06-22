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≡ 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
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Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 22:47
#60
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Цитата:
Нурбанчик:
Кто такие "одни", и что они разрушили устроенное до 1917 года на территории нынешнего Казахстана? Много ли было городов и иных населенных пунктов с улицами, много ли было районов, сельских округов по сравнеию с нынешним объемом переименований?

А народу сколько было в Казахстане и сколько потом осталось ?) И да
Города бы и без революции появились,но нет говорят нам специалисты
История не имеет сослагательного наклонения) так что все ваши рассуждения бессмысленны
После 17 года сколько лет прошло чтобы вернутся к уровню дореволюционной жизни?)
Цитата:
таноми52:
Или раньше, всё, что строилось "понаехавшими", ими же и называлось, поэтому надо всё переименовать

А кто тут понаехал?
Вы определитесь с терминами уже
Некоторые называют таких кто понаехал из села в город
Другие ссыльных крестьян называют кого сюда сослали
Вы кого имеете ввиду,ссыльных или деревенских?
Кто строил то?)
Цитата:
Козлов я:
Хорошо сказано. У меня родители были первоцелинниками. И теперь по указивке какого-то бастыка все названия, связанные с целиной, похерят, как идеологически невыдержанные. И ничего на память потомкам не останется- и про целину забудут, и про знаменитых людей... Все чаще в голову приходит вопрос - а правильно ли я сделал, когда решил остаться в Казахстане, хотя меня в свое время всеми силами тащили за рубеж. И с каждым годом становится все тоскливее.

Площадь целинников остаётся и памятник
Мало?надо города называть или страны?Цитата:
Тимур Гафуров:
Гульжан МЕНДЕКИНОВА предоставила СМИ официальный комментарий. Читайте заново)

Это значит что переименуют просто постепенно
Без лишнего шума поуеховших)
Цитата:
maxsaf:
Ну раз не хотели по словарю учить казахский язык - то теперь будете учить его по карте

Хотябы так пусть учат

[Исправлено: abaika95, 22.06.2021 - 22:49]
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1323
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 22:49
#61
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Все новые названия будут выбраны из списка "Исторических лиц", который согласован с Администрацией Президента РК./// И кто-то теперь будет говорить, что это не целенаправленная политика государства, а инициатива непонятных общественников?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 22:51
#62
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Цитата:
urmas:
Здесь свои все рушили,исконные, не без помощи голощекиных и иных троцких,каменевых и иных сынах богоизбранного народа.

Ну да
Тараны и Фроловы
Цитата:
Серый волк:
Они не умеют! Они только по переименованиям, и то с ошибками!

Помоишный пёс решил вспомнить как в России переименовали почти все города но кенегсберг лицемерно забыли)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 22:54
#63
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Цитата:
Серый волк:
Жаль конечно, что их квалификации пока хватает на одну погремуху и совсем не хватает на одновременное отключение интернета у переименованных, чтоб не могли поделиться о счастливой жизни своей деревни

Че там Крым кстати утопленный молчит?))
А как в больницах дела российских? Инет отключили?)
Цитата:
elektron:
Кстати, зачем переименовывать то, вон же сколько нового строят

Чтоьы Никонов спал и крутился во сне)
Ради этого не жалко переименовать все что угодно
Рудный и Лисаковск на очереди
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7159
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:04
#64
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Цитата:
abaika95:
Рудный и Лисаковск на очереди

но ведь Цитата:
abaika95:
История не имеет сослагательного наклонения)

:lol:
Или это другая история ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:07
#65
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Цитата:
elektron:
Или это другая история

Вы по всей видимости не понимаете что означает "история не имеет сослагательного наклонения"))) обьеснить могу но вам получится долго а у меня тут катка)))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7159
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:15
#66
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Цитата:
abaika95:
что означает "история не имеет сослагательного наклонения

Как раз то что в КЗ и происходит с переименованиями. Как будто ничего и не было. Но время не вернуть назад. ;-) Цитата:
abaika95:
обьеснить могу

так что не стоит утруждаться. Всё равно всё перепишут, раз уж и до учебников добрались. Только это уже буде переписанная история. А не как могло было быть. 8-)

[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 18:16]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8336
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:31
#67
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Цитата:
elektron:
Только это уже буде переписанная история

Ой несколько вы идеальный зритель Канала Россия 1)))
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
628
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:33
#68
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Ничесе!
Узнаю Родину с её масштабами.
Рад.
Искренне рад, что не ощущаю атмосферу и не дышу одним воздухом с ономастами.
А Абайка это Нордхвост или 112?
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1323
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:36
#69
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Цитата:
abaika95:
Рудный и Лисаковск на очереди
И что идеологического в этих названиях?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22072
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:37
#70
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Цитата:
Монгол Шуудан:
А Абайка это Нордхвост или 112?

Ни тот и не тот. У абайки своя - болезнь... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 22.06.2021 - 23:38]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2438
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:46
#71
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7159
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:46
#72
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Цитата:
abaika95:
Ой несколько вы идеальный зритель Канала Россия 1)))

Исключительно только НГ читаю и с DW сравниваю :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2438
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:49
#73
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Цитата:
Монгол Шуудан:
А Абайка это Нордхвост или 112?


Привет, Монгол!
Это существо, заместившее их, с некоторыми модификациями и притязаниями :lol:
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
628
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 00:01
#74
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Цитата:
drakon:

Цитата:
таноми52:

Моё почтение!
Замечательно, что мой прогноз оправдался. И печально, одновременно.
Замечательно, что ум у меня ещё здесь, и он еще-ого-го. Еще что-то может. И печально, что опасения не только подтвердились, а ещё и утвердились.
До сих пор не могу привыкнуть к отсутствию казахских названий. Хотя, вру. Уже привык.
Хотя, иногда говорю тенге, вместо рубль.
Но, не часто!
)))
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