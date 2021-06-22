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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 22:47
Цитата:
А народу сколько было в Казахстане и сколько потом осталось ?) И да
Города бы и без революции появились,но нет говорят нам специалисты
История не имеет сослагательного наклонения) так что все ваши рассуждения бессмысленны
После 17 года сколько лет прошло чтобы вернутся к уровню дореволюционной жизни?)
Цитата:
А кто тут понаехал?
Вы определитесь с терминами уже
Некоторые называют таких кто понаехал из села в город
Другие ссыльных крестьян называют кого сюда сослали
Вы кого имеете ввиду,ссыльных или деревенских?
Кто строил то?)
Цитата:
Площадь целинников остаётся и памятник
Мало?надо города называть или страны?Цитата:
Это значит что переименуют просто постепенно
Без лишнего шума поуеховших)
Цитата:
Хотябы так пусть учат
[Исправлено: abaika95, 22.06.2021 - 22:49]
Нурбанчик:
Кто такие "одни", и что они разрушили устроенное до 1917 года на территории нынешнего Казахстана? Много ли было городов и иных населенных пунктов с улицами, много ли было районов, сельских округов по сравнеию с нынешним объемом переименований?
Кто такие "одни", и что они разрушили устроенное до 1917 года на территории нынешнего Казахстана? Много ли было городов и иных населенных пунктов с улицами, много ли было районов, сельских округов по сравнеию с нынешним объемом переименований?
А народу сколько было в Казахстане и сколько потом осталось ?) И да
Города бы и без революции появились,но нет говорят нам специалисты
История не имеет сослагательного наклонения) так что все ваши рассуждения бессмысленны
После 17 года сколько лет прошло чтобы вернутся к уровню дореволюционной жизни?)
Цитата:
таноми52:
Или раньше, всё, что строилось "понаехавшими", ими же и называлось, поэтому надо всё переименовать
Или раньше, всё, что строилось "понаехавшими", ими же и называлось, поэтому надо всё переименовать
А кто тут понаехал?
Вы определитесь с терминами уже
Некоторые называют таких кто понаехал из села в город
Другие ссыльных крестьян называют кого сюда сослали
Вы кого имеете ввиду,ссыльных или деревенских?
Кто строил то?)
Цитата:
Козлов я:
Хорошо сказано. У меня родители были первоцелинниками. И теперь по указивке какого-то бастыка все названия, связанные с целиной, похерят, как идеологически невыдержанные. И ничего на память потомкам не останется- и про целину забудут, и про знаменитых людей... Все чаще в голову приходит вопрос - а правильно ли я сделал, когда решил остаться в Казахстане, хотя меня в свое время всеми силами тащили за рубеж. И с каждым годом становится все тоскливее.
Хорошо сказано. У меня родители были первоцелинниками. И теперь по указивке какого-то бастыка все названия, связанные с целиной, похерят, как идеологически невыдержанные. И ничего на память потомкам не останется- и про целину забудут, и про знаменитых людей... Все чаще в голову приходит вопрос - а правильно ли я сделал, когда решил остаться в Казахстане, хотя меня в свое время всеми силами тащили за рубеж. И с каждым годом становится все тоскливее.
Площадь целинников остаётся и памятник
Мало?надо города называть или страны?Цитата:
Тимур Гафуров:
Гульжан МЕНДЕКИНОВА предоставила СМИ официальный комментарий. Читайте заново)
Гульжан МЕНДЕКИНОВА предоставила СМИ официальный комментарий. Читайте заново)
Это значит что переименуют просто постепенно
Без лишнего шума поуеховших)
Цитата:
maxsaf:
Ну раз не хотели по словарю учить казахский язык - то теперь будете учить его по карте
Ну раз не хотели по словарю учить казахский язык - то теперь будете учить его по карте
Хотябы так пусть учат
[Исправлено: abaika95, 22.06.2021 - 22:49]
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 22:49
Все новые названия будут выбраны из списка "Исторических лиц", который согласован с Администрацией Президента РК./// И кто-то теперь будет говорить, что это не целенаправленная политика государства, а инициатива непонятных общественников?
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 22:51
Цитата:
Ну да
Тараны и Фроловы
Цитата:
Помоишный пёс решил вспомнить как в России переименовали почти все города но кенегсберг лицемерно забыли)
urmas:
Здесь свои все рушили,исконные, не без помощи голощекиных и иных троцких,каменевых и иных сынах богоизбранного народа.
Здесь свои все рушили,исконные, не без помощи голощекиных и иных троцких,каменевых и иных сынах богоизбранного народа.
Ну да
Тараны и Фроловы
Цитата:
Серый волк:
Они не умеют! Они только по переименованиям, и то с ошибками!
Они не умеют! Они только по переименованиям, и то с ошибками!
Помоишный пёс решил вспомнить как в России переименовали почти все города но кенегсберг лицемерно забыли)
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 22:54
Цитата:
Че там Крым кстати утопленный молчит?))
А как в больницах дела российских? Инет отключили?)
Цитата:
Чтоьы Никонов спал и крутился во сне)
Ради этого не жалко переименовать все что угодно
Рудный и Лисаковск на очереди
Серый волк:
Жаль конечно, что их квалификации пока хватает на одну погремуху и совсем не хватает на одновременное отключение интернета у переименованных, чтоб не могли поделиться о счастливой жизни своей деревни
Жаль конечно, что их квалификации пока хватает на одну погремуху и совсем не хватает на одновременное отключение интернета у переименованных, чтоб не могли поделиться о счастливой жизни своей деревни
Че там Крым кстати утопленный молчит?))
А как в больницах дела российских? Инет отключили?)
Цитата:
elektron:
Кстати, зачем переименовывать то, вон же сколько нового строят
Кстати, зачем переименовывать то, вон же сколько нового строят
Чтоьы Никонов спал и крутился во сне)
Ради этого не жалко переименовать все что угодно
Рудный и Лисаковск на очереди
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 7159
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:04
Цитата:
но ведь Цитата:
Или это другая история
abaika95:
Рудный и Лисаковск на очереди
Рудный и Лисаковск на очереди
но ведь Цитата:
abaika95:
История не имеет сослагательного наклонения)
История не имеет сослагательного наклонения)
Или это другая история
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:07
Цитата:
Вы по всей видимости не понимаете что означает "история не имеет сослагательного наклонения"))) обьеснить могу но вам получится долго а у меня тут катка)))
elektron:
Или это другая история
Или это другая история
Вы по всей видимости не понимаете что означает "история не имеет сослагательного наклонения"))) обьеснить могу но вам получится долго а у меня тут катка)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7159
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:15
Цитата:
Как раз то что в КЗ и происходит с переименованиями. Как будто ничего и не было. Но время не вернуть назад. Цитата:
так что не стоит утруждаться. Всё равно всё перепишут, раз уж и до учебников добрались. Только это уже буде переписанная история. А не как могло было быть.
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 18:16]
abaika95:
что означает "история не имеет сослагательного наклонения
что означает "история не имеет сослагательного наклонения
Как раз то что в КЗ и происходит с переименованиями. Как будто ничего и не было. Но время не вернуть назад. Цитата:
abaika95:
обьеснить могу
обьеснить могу
так что не стоит утруждаться. Всё равно всё перепишут, раз уж и до учебников добрались. Только это уже буде переписанная история. А не как могло было быть.
[Исправлено: elektron, 22.06.2021 - 18:16]
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:31
Цитата:
Ой несколько вы идеальный зритель Канала Россия 1)))
elektron:
Только это уже буде переписанная история
Только это уже буде переписанная история
Ой несколько вы идеальный зритель Канала Россия 1)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 628
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:33
Ничесе!
Узнаю Родину с её масштабами.
Рад.
Искренне рад, что не ощущаю атмосферу и не дышу одним воздухом с ономастами.
А Абайка это Нордхвост или 112?
Узнаю Родину с её масштабами.
Рад.
Искренне рад, что не ощущаю атмосферу и не дышу одним воздухом с ономастами.
А Абайка это Нордхвост или 112?
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:36
Цитата:
abaika95:И что идеологического в этих названиях?
Рудный и Лисаковск на очереди
Рудный и Лисаковск на очереди
(Уважаемые пользователи)
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- 31.07.10
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- 22072
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:37
Цитата:
Ни тот и не тот. У абайки своя - болезнь...
[Исправлено: drakon, 22.06.2021 - 23:38]
Монгол Шуудан:
А Абайка это Нордхвост или 112?
А Абайка это Нордхвост или 112?
Ни тот и не тот. У абайки своя - болезнь...
[Исправлено: drakon, 22.06.2021 - 23:38]
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:46
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7159
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:46
Цитата:
Исключительно только НГ читаю и с DW сравниваю
abaika95:
Ой несколько вы идеальный зритель Канала Россия 1)))
Ой несколько вы идеальный зритель Канала Россия 1)))
Исключительно только НГ читаю и с DW сравниваю
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 23:49
Цитата:
Привет, Монгол!
Это существо, заместившее их, с некоторыми модификациями и притязаниями
Монгол Шуудан:
А Абайка это Нордхвост или 112?
А Абайка это Нордхвост или 112?
Привет, Монгол!
Это существо, заместившее их, с некоторыми модификациями и притязаниями
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 628
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 23.06.21 - 00:01
Цитата:
Цитата:
Моё почтение!
Замечательно, что мой прогноз оправдался. И печально, одновременно.
Замечательно, что ум у меня ещё здесь, и он еще-ого-го. Еще что-то может. И печально, что опасения не только подтвердились, а ещё и утвердились.
До сих пор не могу привыкнуть к отсутствию казахских названий. Хотя, вру. Уже привык.
Хотя, иногда говорю тенге, вместо рубль.
Но, не часто!
)))
drakon:
Цитата:
таноми52:
Моё почтение!
Замечательно, что мой прогноз оправдался. И печально, одновременно.
Замечательно, что ум у меня ещё здесь, и он еще-ого-го. Еще что-то может. И печально, что опасения не только подтвердились, а ещё и утвердились.
До сих пор не могу привыкнуть к отсутствию казахских названий. Хотя, вру. Уже привык.
Хотя, иногда говорю тенге, вместо рубль.
Но, не часто!
)))
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