Отправлено: - 20:38

Что то ничего не понятно -//ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг//или всё же -//ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг//Типа отказался от вакцинации и бац вот тебе ПЦР тест и ограничения?!Кстати что за ограничения то?