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≡ В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
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В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8327
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 17:38
#1
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Вот хороший репортаж по теме что сейчас происходит а России


Все это до нас недели через 2 дойдет
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7153
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 20:38
#2
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Что то ничего не понятно -
//ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг//
или всё же -
//ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг//
Типа отказался от вакцинации и бац вот тебе ПЦР тест и ограничения?! :lol:
Кстати что за ограничения то?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2409
Re: В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:05
#3
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Цитата:
elektron:
Кстати что за ограничения то?


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7153
В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
Отправлено: 22.06.21 - 21:15
#4
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Цитата:
Козлов я:

Я даже больше чем уверен, на следующих выборах - никакого разделения по "прививочному" принципу вообще не будет. :lol:
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