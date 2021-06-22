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≡ 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
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Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11503
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 20:33
#45
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Цитата:
drakon: При моей жизни. Интересно, же мне.В честь какого Батыра, переименуют Ново-Ильиновку... :lol:

Дракон. Они же приезжие.
Ты этой своей Ново-Ильиновкой всю работу расстроить можешь!
Будет ведь искать, с ног собьются, случайно что-то в другом районе могут переименовать по ошибке, или вообще в другое государство случайно попадут...
А это уже форменное безобразие и завал всей работы! :-)

У них же по планам 364 объекта на 365 дней в году! :lol:

Жаль конечно, что их квалификации пока хватает на одну погремуху и совсем не хватает на одновременное отключение интернета у переименованных, чтоб не могли поделиться о счастливой жизни своей деревни :lol:


[Исправлено: Серый волк, 22.06.2021 - 17:52]
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2109
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 20:59
#46
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Цитата:
abaika95:
Так разрушили одни
Теперь восстанавливают вот
Историческую справедливость


Кто такие "одни", и что они разрушили устроенное до 1917 года на территории нынешнего Казахстана?
Много ли было городов и иных населенных пунктов с улицами, много ли было районов, сельских округов по сравнеию с нынешним объемом переименований?
То переименование с нынешним по количеству не сравнить, сейчас гораздо больше чем даже пропорция 1:100, где 1 - это переименование после 1917г. всего дореволюционного и 100 переименований после 1991г всего постсоветского.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11503
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 21:03
#47
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Цитата:
гражданин СССР: Юля уже подобрала ему имя - "Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!" -Согласен

Не знаю где протирают штаны сейчас эти самые разбездельные бездельники в государстве, но раньше, когда искал чудеснейший музей Геологии, реально изюминку на этой планете, коих сосчитать по пальцам, наткнулся на этих управителей езыгов.

Если они там так и сидят в здании Управления Геологии, то самое оно их называть "БЕСПОЛЕЗНЕЙШИЕ ИСКОПАЕМЫЕ"

Хотелось бы пожелать, чтоб их от безделья пинком из столицы направили на прополку картошки в переономащенные руины сельской местности, с которой сейчас проблемы и с местностью и с картошкой.
Но думается это очень опасно при их способностях катрошки ещё меньше станет! :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7153
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 21:17
#48
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Кстати, зачем переименовывать то, вон же сколько нового строят :lol:
Ну и назвали бы не м-он Юбилейный, что бы потом не переименовывать, а сразу м-он Нур-Султан назвали бы ;-) Глядишь и проблем бы тех, что жители там имеют и не было бы вовсе. 8-)
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
744
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 21:31
#49
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Информация дополнена, так как руководитель управления по развитию языков Галия МЕНДЕКИНОВА предоставила СМИ официальный комментарий. Читайте заново)
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