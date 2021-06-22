Отправлено: - 21:03

гражданин СССР: Юля уже подобрала ему имя - "Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!" -Согласен

Цитата:Не знаю где протирают штаны сейчас эти самые разбездельные бездельники в государстве, но раньше, когда искал чудеснейший музей Геологии, реально изюминку на этой планете, коих сосчитать по пальцам, наткнулся на этих управителей езыгов.Если они там так и сидят в здании Управления Геологии, то самое оно их называтьХотелось бы пожелать, чтоб их от безделья пинком из столицы направили на прополку картошки в переономащенные руины сельской местности, с которой сейчас проблемы и с местностью и с картошкой.Но думается это очень опасно при их способностях катрошки ещё меньше станет!