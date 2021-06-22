Отправлено: - 18:08

юля елиссева:

для того и сделан сей вброс гуана на вентилятор, чтобы отвлечь гнев народа. Пусть срутся и грызут друг другу глотки из-за переименования

юля елиссева:

обожаю называть этот город так в присутствии ярых нациков. Хотя, сейчас иногда даже кумысные патриоты признают, что пусть бы лучше был Целиноградом, чем нынешнее название города. А еще, обожаю переводить на русский язык переименованные "идеологически" правильно

Николаич I:

Может нам всем собраться и написать уже петицию с просьбой о переименовании товарищей, которым так неймётся? Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем

Цитата:Цитата:Ну так ты по сути и работаешь этим г...набросанным на вентелятор,чтобы люди срались и обсуждали все что угодно а не власть))Молодец ЮлийЗа наградой придёшь в Уфу там тебе курай выдадут за работу))Хвалю Цитата:Тогда по логике надо начинать с себяНиколаич?Вон Юля в честь предка Мастурбеком назоветьсяА тебя тогда Женуадам назовем