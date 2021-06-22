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≡ В Казахстане перепишут учебники истории
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:05
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Министерство науки и образования вносит изменения в учебники истории. На рассмотрение уже внесены поправки в учебники для средних классов "История Казахстана" и "Всемирная история", то есть с 5 по 9 классы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10839
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 20:23
#30
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Цитата:
abaika95:
Даже в кавычках логики ваше изречение не имеет)

Ладно, скажите, что нужно сделать, чтобы как Абулхаира на на деньгах напечатали? Надо чтобы Архимед письмо Путину написал? :lol:
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