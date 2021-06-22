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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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- 41770
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:06
Цитата:
Решим путём всеобщего голосования 😁
юля елиссева:
Решим путём всеобщего голосования 😁
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:08
Цитата:
Цитата:
Ну так ты по сути и работаешь этим г...набросанным на вентелятор,чтобы люди срались и обсуждали все что угодно а не власть))
Молодец Юлий
За наградой придёшь в Уфу там тебе курай выдадут за работу))
Хвалю Цитата:
Тогда по логике надо начинать с себя
Николаич?
Вон Юля в честь предка Мастурбеком назоветься
А тебя тогда Женуадам назовем
юля елиссева:
для того и сделан сей вброс гуана на вентилятор, чтобы отвлечь гнев народа. Пусть срутся и грызут друг другу глотки из-за переименования
для того и сделан сей вброс гуана на вентилятор, чтобы отвлечь гнев народа. Пусть срутся и грызут друг другу глотки из-за переименования
Цитата:
юля елиссева:
обожаю называть этот город так в присутствии ярых нациков. Хотя, сейчас иногда даже кумысные патриоты признают, что пусть бы лучше был Целиноградом, чем нынешнее название города. А еще, обожаю переводить на русский язык переименованные "идеологически" правильно
обожаю называть этот город так в присутствии ярых нациков. Хотя, сейчас иногда даже кумысные патриоты признают, что пусть бы лучше был Целиноградом, чем нынешнее название города. А еще, обожаю переводить на русский язык переименованные "идеологически" правильно
Ну так ты по сути и работаешь этим г...набросанным на вентелятор,чтобы люди срались и обсуждали все что угодно а не власть))
Молодец Юлий
За наградой придёшь в Уфу там тебе курай выдадут за работу))
Хвалю Цитата:
Николаич I:
Может нам всем собраться и написать уже петицию с просьбой о переименовании товарищей, которым так неймётся? Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем
Может нам всем собраться и написать уже петицию с просьбой о переименовании товарищей, которым так неймётся? Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем
Тогда по логике надо начинать с себя
Николаич?
Вон Юля в честь предка Мастурбеком назоветься
А тебя тогда Женуадам назовем
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:08
Цитата:
Пожалуй я поддержу это имя. Проголосуем и будет он в честь того самого батыра 🤣
гражданин СССР:
Пожалуй я поддержу это имя. Проголосуем и будет он в честь того самого батыра 🤣
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:11
Гражданина курекше или калак назовем
Думаю подходит
Думаю подходит
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:22
Цитата:
Я поддерживаю.
Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем ,мы наш ,мы новый мир построим...
Уже было...
Но, чем скорее начнется, тем раньше закончится.
Алга!
abaika95:
Учебники будут переписывать Улицы переименовывать
Учебники будут переписывать Улицы переименовывать
Я поддерживаю.
Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем ,мы наш ,мы новый мир построим...
Уже было...
Но, чем скорее начнется, тем раньше закончится.
Алга!
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:23
Цитата:
У тебя трудное детство было? Приходишь сюда, несёшь всякую ахинею, с тобой никто особо и разговаривать не хочет, а ты бегаешь от комментатора к комментатору, бедный несчастный одинокий, цепляешь, лишь бы тебя заметили и " поиграли" с тобой. Тут люди новости обсуждают, а не тебя развлекать заходят. Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣
abaika95:
У тебя трудное детство было? Приходишь сюда, несёшь всякую ахинею, с тобой никто особо и разговаривать не хочет, а ты бегаешь от комментатора к комментатору, бедный несчастный одинокий, цепляешь, лишь бы тебя заметили и " поиграли" с тобой. Тут люди новости обсуждают, а не тебя развлекать заходят. Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 260
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:31
Цитата:
Аплодирую стоя)) Лучше и не скажешь
Николаич I:
Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣
Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣
Аплодирую стоя)) Лучше и не скажешь
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 18:36
Цитата:
Так разрушили одни
Теперь восстанавливают вот
Историческую справедливость)
Цитата:
Смотрю обиделся))
Ты переведи имя своё и поймёшь что я тебя не оскорблял)
Цитата:
Да нет как раз развлекают меня)
Новость уже обсудили теперь взрослые дяди как детки малые пытаются изощрённо проявить слабоумие в придумывании имени человеку кто тут даже не сидит)
Мне нравится,продолжайте)Цитата:
А тебе не приятно? Так чеши другие места может приятно станет))
urmas:
Я поддерживаю. Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем ,мы наш ,мы новый мир построим
Я поддерживаю. Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем ,мы наш ,мы новый мир построим
Так разрушили одни
Теперь восстанавливают вот
Историческую справедливость)
Цитата:
Николаич I:
У тебя трудное детство было? Приходишь сюда, несёшь всякую ахинею, с тобой никто особо и разговаривать не хочет, а ты бегаешь от комментатора к комментатору, бедный несчастный одинокий,
У тебя трудное детство было? Приходишь сюда, несёшь всякую ахинею, с тобой никто особо и разговаривать не хочет, а ты бегаешь от комментатора к комментатору, бедный несчастный одинокий,
Смотрю обиделся))
Ты переведи имя своё и поймёшь что я тебя не оскорблял)
Цитата:
Николаич I:
Тут люди новости обсуждают, а не тебя развлекать заходят
Тут люди новости обсуждают, а не тебя развлекать заходят
Да нет как раз развлекают меня)
Новость уже обсудили теперь взрослые дяди как детки малые пытаются изощрённо проявить слабоумие в придумывании имени человеку кто тут даже не сидит)
Мне нравится,продолжайте)Цитата:
Николаич I:
Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣
Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣
А тебе не приятно? Так чеши другие места может приятно станет))
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 18:39
Цитата:
Да ладно...
Кто были те -одни?
abaika95:
Так разрушили одни Теперь восстанавливают вот Историческую справедливость)
Так разрушили одни Теперь восстанавливают вот Историческую справедливость)
Да ладно...
Кто были те -одни?
-
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