Прогноз на 5 дней
переменная облачность+29°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
Читать новость

Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
95
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:06
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Решим путём всеобщего голосования 😁
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8325
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:08
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
для того и сделан сей вброс гуана на вентилятор, чтобы отвлечь гнев народа. Пусть срутся и грызут друг другу глотки из-за переименования

Цитата:
юля елиссева:
обожаю называть этот город так в присутствии ярых нациков. Хотя, сейчас иногда даже кумысные патриоты признают, что пусть бы лучше был Целиноградом, чем нынешнее название города. А еще, обожаю переводить на русский язык переименованные "идеологически" правильно

Ну так ты по сути и работаешь этим г...набросанным на вентелятор,чтобы люди срались и обсуждали все что угодно а не власть))
Молодец Юлий
За наградой придёшь в Уфу там тебе курай выдадут за работу))
Хвалю Цитата:
Николаич I:
Может нам всем собраться и написать уже петицию с просьбой о переименовании товарищей, которым так неймётся? Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем

Тогда по логике надо начинать с себя
Николаич?
Вон Юля в честь предка Мастурбеком назоветься
А тебя тогда Женуадам назовем
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
95
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:08
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:

Пожалуй я поддержу это имя. Проголосуем и будет он в честь того самого батыра 🤣
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8325
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:11
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданина курекше или калак назовем
Думаю подходит
Профайл
urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
103
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:22
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Учебники будут переписывать Улицы переименовывать

Я поддерживаю.
Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем ,мы наш ,мы новый мир построим...
Уже было...
Но, чем скорее начнется, тем раньше закончится.
Алга! ;-)
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
95
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:23
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

У тебя трудное детство было? Приходишь сюда, несёшь всякую ахинею, с тобой никто особо и разговаривать не хочет, а ты бегаешь от комментатора к комментатору, бедный несчастный одинокий, цепляешь, лишь бы тебя заметили и " поиграли" с тобой. Тут люди новости обсуждают, а не тебя развлекать заходят. Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
260
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:31
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣

Аплодирую стоя)) Лучше и не скажешь :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8325
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 18:36
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
urmas:
Я поддерживаю. Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем ,мы наш ,мы новый мир построим

Так разрушили одни
Теперь восстанавливают вот
Историческую справедливость)
Цитата:
Николаич I:
У тебя трудное детство было? Приходишь сюда, несёшь всякую ахинею, с тобой никто особо и разговаривать не хочет, а ты бегаешь от комментатора к комментатору, бедный несчастный одинокий,

Смотрю обиделся))
Ты переведи имя своё и поймёшь что я тебя не оскорблял)
Цитата:
Николаич I:
Тут люди новости обсуждают, а не тебя развлекать заходят

Да нет как раз развлекают меня)
Новость уже обсудили теперь взрослые дяди как детки малые пытаются изощрённо проявить слабоумие в придумывании имени человеку кто тут даже не сидит)
Мне нравится,продолжайте)Цитата:
Николаич I:
Ассоциируешься с прыщём на одном месте, нафиг не нужен, но заставляет обращать на себя внимание неприятными ощущениями 🤣

А тебе не приятно? Так чеши другие места может приятно станет))
Профайл
urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
103
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 18:39
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так разрушили одни Теперь восстанавливают вот Историческую справедливость)

Да ладно...
Кто были те -одни?
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: urmas

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS