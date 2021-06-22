Отправлено: - 17:27

гражданин СССР:

Давай, Полиграф Полиграфыч, расскажи про соседей - сколько улиц и населенных пунктов приказано переименовать в Челябинской области ты сегодня в ударе, прям оратор

гражданин СССР:

Устаревшее идеологическое название

Цитата:Ты сам с собой общаешься?Ты же вроде тут по своему кумиру шарикову тащилсяГаф гаф даже говорил ))Штаны надели в итоге то? Цитата:И стремное к тому жеПредки Юлины азеро-Башкиры что тут кочевали в 342 году до н.э. не могли что-нибудь по удачнее придумать?