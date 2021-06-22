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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41770
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 16:46
Цитата:
Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!
drakon:
честь какого Батыра, переименуют Ново-Ильиновку...
честь какого Батыра, переименуют Ново-Ильиновку...
Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 16:49
Акмолинск когда в очередной раз переименуют? Что-то давненько его не трогали)))
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 16:54
Цитата:
Ну а что я сделаю если ты просто ноешь?)Цитата:
Государственный и русский
Сходил бы,развился
Цитата:
Товарищей встретил?Цитата:
Из вашего башкирского рода? Те что Кустанай основали в 1267 году?
alex_60:
твой уровень обсуждения. уровень ясельной группы.
твой уровень обсуждения. уровень ясельной группы.
Ну а что я сделаю если ты просто ноешь?)Цитата:
alex_60:
причем тут вообще развитие языков. и какие языки это управление вообще развивает,
причем тут вообще развитие языков. и какие языки это управление вообще развивает,
Государственный и русский
Сходил бы,развился
Цитата:
drakon:
Господа, Ононасты
Господа, Ононасты
Товарищей встретил?Цитата:
юля елиссева:
Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!
Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!
Из вашего башкирского рода? Те что Кустанай основали в 1267 году?
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:00
Давай, Полиграф Полиграфыч, расскажи про соседей - сколько улиц и населенных пунктов приказано переименовать в Челябинской области ты сегодня в ударе, прям оратор
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 17:04
Цитата:
однако, Целиноград!
гражданин СССР:
Акмолинск когда в очередной раз переименуют?
Акмолинск когда в очередной раз переименуют?
однако, Целиноград!
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:10
Цитата:
Устаревшее идеологическое название
юля елиссева:
однако, Целиноград!
однако, Целиноград!
Устаревшее идеологическое название
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2408
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:26
Цитата:
Думаю, этот список составлялся именно так.
Все новые названия будут выбраны из списка «Исторических лиц»
Думаю, этот список составлялся именно так.
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:27
Цитата:
Ты сам с собой общаешься?
Ты же вроде тут по своему кумиру шарикову тащился
Гаф гаф даже говорил ))
Штаны надели в итоге то? Цитата:
И стремное к тому же
Предки Юлины азеро-Башкиры что тут кочевали в 342 году до н.э. не могли что-нибудь по удачнее придумать?
гражданин СССР:
Давай, Полиграф Полиграфыч, расскажи про соседей - сколько улиц и населенных пунктов приказано переименовать в Челябинской области ты сегодня в ударе, прям оратор
Давай, Полиграф Полиграфыч, расскажи про соседей - сколько улиц и населенных пунктов приказано переименовать в Челябинской области ты сегодня в ударе, прям оратор
Ты сам с собой общаешься?
Ты же вроде тут по своему кумиру шарикову тащился
Гаф гаф даже говорил ))
Штаны надели в итоге то? Цитата:
гражданин СССР:
Устаревшее идеологическое название
Устаревшее идеологическое название
И стремное к тому же
Предки Юлины азеро-Башкиры что тут кочевали в 342 году до н.э. не могли что-нибудь по удачнее придумать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 871
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:40
Н - нах#№я ?
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 17:46
Цитата:
аха, в том и вся соль.. обожаю называть этот город так в присутствии ярых нациков. Хотя, сейчас иногда даже кумысные патриоты признают, что пусть бы лучше был Целиноградом, чем нынешнее название города.
А еще, обожаю переводить на русский язык переименованные "идеологически" правильно названия населенных пунктов . Например Карабалык - Чернорыбинка, Узунколь - Длиноозёровка, Сараколь - Жёлтоозёровка, Айет - Луномясовка и т.д.
гражданин СССР:
Устаревшее идеологическое название
Устаревшее идеологическое название
аха, в том и вся соль.. обожаю называть этот город так в присутствии ярых нациков. Хотя, сейчас иногда даже кумысные патриоты признают, что пусть бы лучше был Целиноградом, чем нынешнее название города.
А еще, обожаю переводить на русский язык переименованные "идеологически" правильно названия населенных пунктов . Например Карабалык - Чернорыбинка, Узунколь - Длиноозёровка, Сараколь - Жёлтоозёровка, Айет - Луномясовка и т.д.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 95
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:46
Что, товарищи, деньги лишние появились? Так направьте их на решение проблем с высокими ценами!!! Люди всю зарплату до копейки отдают на то чтобы с голоду не помереть, а они снова взялись за переименование. Уже злость берёт от одного только этого слова. Себя переименуйте!
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 17:55
Цитата:
для того и сделан сей вброс гуана на вентилятор, чтобы отвлечь гнев народа. Пусть срутся и грызут друг другу глотки из-за переименования, чем будут наезжать на власть из-за цен высоких.
Николаич I:
Так направьте их на решение проблем с высокими ценами!!!
Так направьте их на решение проблем с высокими ценами!!!
для того и сделан сей вброс гуана на вентилятор, чтобы отвлечь гнев народа. Пусть срутся и грызут друг другу глотки из-за переименования, чем будут наезжать на власть из-за цен высоких.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 95
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:58
Может нам всем собраться и написать уже петицию с просьбой о переименовании товарищей, которым так неймётся? Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 18:01
Цитата:
его имя означает, что он младшенький в семье. Как хотите его переименовать?
Николаич I:
Подберём ему имя, соответствующее реалиям
Подберём ему имя, соответствующее реалиям
его имя означает, что он младшенький в семье. Как хотите его переименовать?
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:03
Цитата:
Юля уже подобрала ему имя - "Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!" -Согласен
Николаич I:
Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем
Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем
Юля уже подобрала ему имя - "Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!" -Согласен
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