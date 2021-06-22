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≡ 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41770
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 15:24
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Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2154
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 16:46
#15
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Цитата:
drakon:
честь какого Батыра, переименуют Ново-Ильиновку...

Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
260
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 16:49
#16
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Акмолинск когда в очередной раз переименуют? Что-то давненько его не трогали)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8325
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 16:54
#17
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Цитата:
alex_60:
твой уровень обсуждения. уровень ясельной группы.

Ну а что я сделаю если ты просто ноешь?)Цитата:
alex_60:
причем тут вообще развитие языков. и какие языки это управление вообще развивает,

Государственный и русский
Сходил бы,развился
Цитата:
drakon:
Господа, Ононасты

Товарищей встретил?Цитата:
юля елиссева:
Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!

Из вашего башкирского рода? Те что Кустанай основали в 1267 году?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
260
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:00
#18
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Давай, Полиграф Полиграфыч, расскажи про соседей - сколько улиц и населенных пунктов приказано переименовать в Челябинской области :lol: ты сегодня в ударе, прям оратор :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2154
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 17:04
#19
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Цитата:
гражданин СССР:
Акмолинск когда в очередной раз переименуют?

однако, Целиноград!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
260
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:10
#20
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Цитата:
юля елиссева:
однако, Целиноград!

Устаревшее идеологическое название :-x
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2408
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:26
#21
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Цитата:
Все новые названия будут выбраны из списка «Исторических лиц»


Думаю, этот список составлялся именно так.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8325
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:27
#22
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Цитата:
гражданин СССР:
Давай, Полиграф Полиграфыч, расскажи про соседей - сколько улиц и населенных пунктов приказано переименовать в Челябинской области ты сегодня в ударе, прям оратор

Ты сам с собой общаешься?
Ты же вроде тут по своему кумиру шарикову тащился
Гаф гаф даже говорил ))
Штаны надели в итоге то? Цитата:
гражданин СССР:
Устаревшее идеологическое название

И стремное к тому же
Предки Юлины азеро-Башкиры что тут кочевали в 342 году до н.э. не могли что-нибудь по удачнее придумать?
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
871
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:40
#23
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Н - нах#№я ?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2154
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 17:46
#24
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Цитата:
гражданин СССР:
Устаревшее идеологическое название

аха, в том и вся соль.. обожаю называть этот город так в присутствии ярых нациков. Хотя, сейчас иногда даже кумысные патриоты признают, что пусть бы лучше был Целиноградом, чем нынешнее название города.
А еще, обожаю переводить на русский язык переименованные "идеологически" правильно названия населенных пунктов . Например Карабалык - Чернорыбинка, Узунколь - Длиноозёровка, Сараколь - Жёлтоозёровка, Айет - Луномясовка и т.д.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
95
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:46
#25
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Что, товарищи, деньги лишние появились? Так направьте их на решение проблем с высокими ценами!!! Люди всю зарплату до копейки отдают на то чтобы с голоду не помереть, а они снова взялись за переименование. Уже злость берёт от одного только этого слова. Себя переименуйте!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2154
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 17:55
#26
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Цитата:
Николаич I:
Так направьте их на решение проблем с высокими ценами!!!

для того и сделан сей вброс гуана на вентилятор, чтобы отвлечь гнев народа. Пусть срутся и грызут друг другу глотки из-за переименования, чем будут наезжать на власть из-за цен высоких.
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
95
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 17:58
#27
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Может нам всем собраться и написать уже петицию с просьбой о переименовании товарищей, которым так неймётся? Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2154
364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 18:01
#28
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Цитата:
Николаич I:
Подберём ему имя, соответствующее реалиям

его имя означает, что он младшенький в семье. Как хотите его переименовать?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
260
Re: 364 населенных пункта и улицы планируют переименовать в...
Отправлено: 22.06.21 - 18:03
#29
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Цитата:
Николаич I:
Начнём с товарища и.о. руководителя управления по развитию языков. Подберём ему имя, соответствующее реалиям, а то ходит наверно мучается с устаревшим именем

Юля уже подобрала ему имя - "Мастур батыр был такой! Пусть в его честь переименуют!" -Согласен :lol:
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