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≡ Троих мужчин на надувном матрасе унесло течение на Тоболе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41769
Троих мужчин на надувном матрасе унесло течение на Тоболе
Отправлено: 22.06.21 - 14:50
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Инцидент произошло вчера, 21 июня, около 17.30. Трое рудничан решили поплавать на надувном матрасе по Тоболу, но их унесло течение и прибило к островку в 200 м от берега. Пришлось звонить в службу спасения.
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
196
Re: Троих мужчин на надувном матрасе унесло течение на Тоболе
Отправлено: 22.06.21 - 14:50
#1
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Что-то на постанову похоже... 3 мужика на матрасе и 200 м по воде не проплыть????
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12075
Троих мужчин на надувном матрасе унесло течение на Тоболе
Отправлено: 22.06.21 - 14:52
#2
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Робинзон Крузо прожил 28 лет в полном одиночестве
на необитаемом острове, а тут трое час не смогли прожить.

[Исправлено: alex_60, 22.06.2021 - 14:56]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
255
Re: Троих мужчин на надувном матрасе унесло течение на Тоболе
Отправлено: 22.06.21 - 14:57
#3
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Цитата:
alex_60:
Робинзона Крузо прожил 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове, а тут трое час не смогли прожить.

Целых 40 минут продержались. Героические рудничане....
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Undead
* Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
968
Re: Троих мужчин на надувном матрасе унесло течение на Тоболе
Отправлено: 22.06.21 - 15:26
#4
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Пусть мама услышит, пусть мама придёт :-)
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