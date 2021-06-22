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≡ В Казахстане перепишут учебники истории
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41769
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:05
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Министерство науки и образования вносит изменения в учебники истории. На рассмотрение уже внесены поправки в учебники для средних классов "История Казахстана" и "Всемирная история", то есть с 5 по 9 классы.
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
406
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 11:08
#15
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Цитата:
abaika95:
Нет это справедливое толкование Истории

Ну дай то Бог.Ато сами знаете,толкования эти можно повернуть куда угодно.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2148
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 12:56
#16
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интересно, напишут в новом учебнике, что в 600 году от Рождества Христова, на территории Кустанайской области жили башкиры?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8317
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 13:32
#17
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Цитата:
Сергей kst:
Ну дай то Бог.Ато сами знаете,толкования эти можно повернуть куда угодно.

Будьте покойны)Будем поворачивать куда надо)
Цитата:
юля елиссева:
интересно, напишут в новом учебнике, что в 600 году от Рождества Христова, на территории Кустанайской области жили башкиры?

Напишут конечно
Только надо понимать что в 600 году от Р.Х. Башкиров в природе не существовало)
Были только великоукры
Россия со слонами
Иииии азербайджанцы
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2148
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 13:49
#18
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Цитата:
abaika95:
что в 600 году от Р.Х. Башкиров в природе не существовало)

карта из энциклопедия "Британика". Просвещайся, нурлыбот.


[Исправлено: юля елиссева, 22.06.2021 - 13:51]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12075
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 14:14
#19
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Цитата:
юля елиссева:
карта из энциклопедия "Британика"


помню эту карту.
в декабре 2019 года обсуждали эту тему
///Я местная настолько, что дальше некуда. Я башкирка из рода Танай. Наш род кочевал в долине Тобола почти 2 тысячи лет. От названия моего рода и пошло название урочища Кустанай. Кус, в переводе с башкирского - юрта, танай - как уже упомянула выше, название башкирского рода, к которому я принадлежу. Танаи проживали в этих местах вплоть до середины 18 века, пока генерал-губернатор Неплюев не стравил башкиров с казахами. Следы той братоубийственной войны двух родственных народов до сих пор сохранились в башкирском фольклоре.вот карта из энциклопедии Британика,показывающая на какой территории жили башкиры в 600-м году нашей эры//

тут
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
255
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 14:16
#20
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Цитата:
abaika95:
Будьте покойны)Будем поворачивать куда надо)

"Ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову." Советую почитать М.А.Булгакова ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8317
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 14:27
#21
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Цитата:
юля елиссева:
карта из энциклопедия "Британика". Просвещайся, нурлыбот.

Они имеют такое же отношение к современным башкирам как ты к женскому полу))
И да Британника явно тут занимаеться мифотворчеством
Там жил народ называли его скифами с современными башкирами ничего их не связывает кроме места проживания)
Цитата:
alex_60:
Я местная настолько, что дальше некуда. Я башкирка из рода Танай. Наш род кочевал в долине Тобола почти 2 тысячи лет.

Тобол не они вырыли?)
Цитата:
гражданин СССР:
Советую почитать М.А.Булгакова

Зачем? Ты вроде сам рекомендовал не читать антисоветчину а тут сам ее пропихиваешь
Определись уже)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
255
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 14:31
#22
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Цитата:
abaika95:
Зачем? Ты вроде сам рекомендовал не читать антисоветчину а тут сам ее пропихиваешь Определись уже)

"Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно." Советую почитать М.А.Булгакова :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8317
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 15:27
#23
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Цитата:
гражданин СССР:
"Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно." Советую почитать М.А.Булгакова

Ну все понесло полиграфа
Одну цитату выучил теперь будет везде использовать
Абырвалг надеюсь не будет?)
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