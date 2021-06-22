Отправлено: - 13:32

Сергей kst:

Ну дай то Бог.Ато сами знаете,толкования эти можно повернуть куда угодно.

юля елиссева:

интересно, напишут в новом учебнике, что в 600 году от Рождества Христова, на территории Кустанайской области жили башкиры?

Цитата:Будьте покойны)Будем поворачивать куда надо)Цитата:Напишут конечноТолько надо понимать что в 600 году от Р.Х. Башкиров в природе не существовало)Были только великоукрыРоссия со слонамиИииии азербайджанцы