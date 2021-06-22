Министерство науки и образования вносит изменения в учебники истории. На рассмотрение уже внесены поправки в учебники для средних классов "История Казахстана" и "Всемирная история", то есть с 5 по 9 классы. Читать новость
помню эту карту. в декабре 2019 года обсуждали эту тему ///Я местная настолько, что дальше некуда. Я башкирка из рода Танай. Наш род кочевал в долине Тобола почти 2 тысячи лет. От названия моего рода и пошло название урочища Кустанай. Кус, в переводе с башкирского - юрта, танай - как уже упомянула выше, название башкирского рода, к которому я принадлежу. Танаи проживали в этих местах вплоть до середины 18 века, пока генерал-губернатор Неплюев не стравил башкиров с казахами. Следы той братоубийственной войны двух родственных народов до сих пор сохранились в башкирском фольклоре.вот карта из энциклопедии Британика,показывающая на какой территории жили башкиры в 600-м году нашей эры//
abaika95: Будьте покойны)Будем поворачивать куда надо)
"Ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову." Советую почитать М.А.Булгакова
юля елиссева: карта из энциклопедия "Британика". Просвещайся, нурлыбот.
Они имеют такое же отношение к современным башкирам как ты к женскому полу)) И да Британника явно тут занимаеться мифотворчеством Там жил народ называли его скифами с современными башкирами ничего их не связывает кроме места проживания) Цитата:
alex_60: Я местная настолько, что дальше некуда. Я башкирка из рода Танай. Наш род кочевал в долине Тобола почти 2 тысячи лет.
Тобол не они вырыли?) Цитата:
гражданин СССР: Советую почитать М.А.Булгакова
Зачем? Ты вроде сам рекомендовал не читать антисоветчину а тут сам ее пропихиваешь Определись уже)
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать