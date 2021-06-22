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≡ До 31 случая за сутки снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41767
До 31 случая за сутки снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 11:15
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За прошедшие сутки, 21 июня, в регионе зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,18%. Напомним, всю последнюю неделю, с 13 по 20 июня количество зарегистрированных больных колебаловь от 32 случаев к 33.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
406
Re: До 31 случая за сутки снизилась заболеваемость КВИ в...
Отправлено: 22.06.21 - 11:15
#1
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Есть привитые от КОВИДа на форуме?
Кто чем прививался?Кто ,как перенес? Поделитесь.
Хаят вакс или Спутник?После вакцинации нет побочек типа -нихау или слава царю? :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14043
До 31 случая за сутки снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 11:28
#2
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Цитата:
Сергей kst:
После вакцинации нет побочек типа -нихау или слава царю?

По ночам иногда ощущается как чип под кожей перемещается. Но потом привыкаешь :lol: .
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22065
До 31 случая за сутки снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
Отправлено: 22.06.21 - 11:34
#3
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Цитата:
Victor Yang:
ощущается как чип под кожей перемещается.

Аж до самых - пяток... :lol: :oops:
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