Отправлено: - 10:26

чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории".

maxsaf:

А не получится ли так, что казахи - потомки колонистов, то есть Золотой Орды, чьи прадеды отправили настоящих автохтонов навстречу к праотцам?

[Исправлено: abaika95, 22.06.2021 - 10:29]

Цитата:Правильно давно пораА то повадились заграничные пропандоны чушь пороть,вот будет им противодействиеОсобенное внимание надо обратить на историю северного Казахстана в период 19-20 вековОтдельно показать как колонисты тут у местных землю арендовали для работ,восстанию 1916 года больше внимания уделить,восстаниям против советской власти в 20ые годы также Цитата:До золотой орды тут была кипчакская земляКипчаки один из казахских родовТак что с историей или точнее с ее манипуляцией у вас совсем туго прям как у Царьгада с его перлом про северный Казахстан с центром в городе верный)))) до сих пор ржу над тупостью данного перла