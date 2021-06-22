Министерство науки и образования вносит изменения в учебники истории. На рассмотрение уже внесены поправки в учебники для средних классов "История Казахстана" и "Всемирная история", то есть с 5 по 9 классы. Читать новость
"По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах используются учебники истории нашей страны и мира, где можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые учебники и удивляюсь их низкому качеству", - отметил Токаев
Минобразования хочет сфокусировать внимание на них для того, чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории".
А не получится ли так, что казахи - потомки колонистов, то есть Золотой Орды, чьи прадеды отправили настоящих автохтонов навстречу к праотцам?
Почему того, кто под подушкой прячет российский паспорт, называют сепаратист или коллаборацонист, а того, кто всему младшему жузу "выдал разом российские паспорта" - на деньгах печатают и памятники ставят?
чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории".
Правильно давно пора А то повадились заграничные пропандоны чушь пороть,вот будет им противодействие Особенное внимание надо обратить на историю северного Казахстана в период 19-20 веков Отдельно показать как колонисты тут у местных землю арендовали для работ,восстанию 1916 года больше внимания уделить,восстаниям против советской власти в 20ые годы также Цитата:
maxsaf: А не получится ли так, что казахи - потомки колонистов, то есть Золотой Орды, чьи прадеды отправили настоящих автохтонов навстречу к праотцам?
До золотой орды тут была кипчакская земля Кипчаки один из казахских родов Так что с историей или точнее с ее манипуляцией у вас совсем туго прям как у Царьгада с его перлом про северный Казахстан с центром в городе верный)))) до сих пор ржу над тупостью данного перла
maxsaf: Почему того, кто под подушкой прячет российский паспорт, называют сепаратист или коллаборацонист, а того, кто всему младшему жузу "выдал разом российские паспорта" - на деньгах печатают и памятники ставят?
Паспорта выдал?)) Вы опять Царьгада начитались?)) А ну-ка пруф сюда про паспорта можно?))
abaika95: Отдельно показать как колонисты тут у местных землю арендовали для работ,восстанию 1916 года больше внимания уделить,восстаниям против советской власти в 20ые годы
Вчера НМДНИ смотрел про 1921-й. Восстания не только в Казахстане были. Цитата:
maxsaf: Почему того, кто под подушкой прячет российский паспорт, называют сепаратист или коллаборацонист, а того, кто всему младшему жузу "выдал разом российские паспорта" - на деньгах печатают и памятники ставят?
По той же причине что и насильственный захват власти в Киеве - это "револиция гидности", а то же самое на Донбассе - сепаратизм.
да,надо чтобы история была представлена какой она была, а не в угоду националистическим идеям. надо рассказать кто построил города в Казахстане, тысячи мощных заводов,фабрик,создал горнодобывающие предприятия, при этом создал мощную инфрастуру для населения, как в городах так и сельских поселениях. кто сделал страну мощной сельскохозяйственной державой с десятками миллионами тонн зерна ежегодно. стал одним из основных производителей мяса, шерсти в СССР. и отметить кто это все разбазарил ...за 30 лет. а от сказочных батыров и сколько зубов у лошади у кого-то надо уходить.
Введены также темы и понятия по этнической истории. Минобразования хочет сфокусировать внимание на них для того, чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории". Источник:
alex_60: а в России....заезженная пластинка. причем тут Россия? про казахстан сказать нечего?
Выше все мои коменты про Казахстан А Россия...ну как тебе сказать чтобы понятнее было... Это пример) Любим же сравниваться во всём Так и тут сравним В Германии тоже думаю не рассказывают на уроках истории что в Баварии жили арабы а потом откуда-то появились немцы
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