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≡ В Казахстане перепишут учебники истории
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41767
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:05
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Министерство науки и образования вносит изменения в учебники истории. На рассмотрение уже внесены поправки в учебники для средних классов "История Казахстана" и "Всемирная история", то есть с 5 по 9 классы.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
406
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:05
#1
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Цитата:
"По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах используются учебники истории нашей страны и мира, где можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые учебники и удивляюсь их низкому качеству", - отметил Токаев

Источник:

Видимо Елбасы ,во времена правления которого,составлялись данные учебники,не заметил низкого качества и разночтений.Если,конечно,он ознакамливался с этими учебниками.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10833
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:22
#2
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Цитата:
Минобразования хочет сфокусировать внимание на них для того, чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории".

А не получится ли так, что казахи - потомки колонистов, то есть Золотой Орды, чьи прадеды отправили настоящих автохтонов навстречу к праотцам?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10833
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:24
#3
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Цитата:
Сергей kst:
Видимо Елбасы ,во времена правления которого,составлялись данные учебники,не заметил низкого качества и разночтений.Если,конечно,он ознакамливался с этими учебниками.

Все было нормально в тех учебниках, пока Никонов не ляпнул про подарок, после чего пришла команда переписать историю :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10833
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:29
#4
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Почему того, кто под подушкой прячет российский паспорт, называют сепаратист или коллаборацонист, а того, кто всему младшему жузу "выдал разом российские паспорта" - на деньгах печатают и памятники ставят? :lol:
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
101
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 09:47
#5
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Цитата:
Сергей kst:
Видимо Елбасы ,во времена правления которого,составлялись данные учебники,не заметил низкого качества и разночтений.Если,конечно,он ознакамливался с этими учебниками.

Ну, наконец то!
А то сталось столько белых пятен, в нашей великой истории.
Одна победа над Бонапартом чего стоит...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8313
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:26
#6
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Цитата:
чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории".

Правильно давно пора
А то повадились заграничные пропандоны чушь пороть,вот будет им противодействие
Особенное внимание надо обратить на историю северного Казахстана в период 19-20 веков
Отдельно показать как колонисты тут у местных землю арендовали для работ,восстанию 1916 года больше внимания уделить,восстаниям против советской власти в 20ые годы также Цитата:
maxsaf:
А не получится ли так, что казахи - потомки колонистов, то есть Золотой Орды, чьи прадеды отправили настоящих автохтонов навстречу к праотцам?

До золотой орды тут была кипчакская земля
Кипчаки один из казахских родов
Так что с историей или точнее с ее манипуляцией у вас совсем туго прям как у Царьгада с его перлом про северный Казахстан с центром в городе верный)))) до сих пор ржу над тупостью данного перла

[Исправлено: abaika95, 22.06.2021 - 10:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8313
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:28
#7
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Цитата:
maxsaf:
Почему того, кто под подушкой прячет российский паспорт, называют сепаратист или коллаборацонист, а того, кто всему младшему жузу "выдал разом российские паспорта" - на деньгах печатают и памятники ставят?

Паспорта выдал?)) Вы опять Царьгада начитались?)) А ну-ка пруф сюда про паспорта можно?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14043
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:33
#8
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Цитата:
abaika95:
Отдельно показать как колонисты тут у местных землю арендовали для работ,восстанию 1916 года больше внимания уделить,восстаниям против советской власти в 20ые годы

Вчера НМДНИ смотрел про 1921-й. Восстания не только в Казахстане были.
Цитата:
maxsaf:
Почему того, кто под подушкой прячет российский паспорт, называют сепаратист или коллаборацонист, а того, кто всему младшему жузу "выдал разом российские паспорта" - на деньгах печатают и памятники ставят?

По той же причине что и насильственный захват власти в Киеве - это "револиция гидности", а то же самое на Донбассе - сепаратизм.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12072
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:38
#9
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да,надо чтобы история была представлена какой она была,
а не в угоду националистическим идеям.
надо рассказать кто построил города в Казахстане,
тысячи мощных заводов,фабрик,создал горнодобывающие предприятия,
при этом создал мощную инфрастуру для населения,
как в городах так и сельских поселениях.
кто сделал страну мощной сельскохозяйственной державой
с десятками миллионами тонн зерна ежегодно.
стал одним из основных производителей мяса, шерсти в СССР.
и отметить кто это все разбазарил ...за 30 лет.
а от сказочных батыров и сколько зубов у лошади у кого-то
надо уходить.

[Исправлено: alex_60, 22.06.2021 - 10:41]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
406
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:43
#10
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Цитата:
Введены также темы и понятия по этнической истории. Минобразования хочет сфокусировать внимание на них для того, чтобы у "обучающихся с начала изучения истории Казахстана сформировалось четкое представление о том, что казахи являются автохтонным (принадлежность по происхождению) населением данной территории".
Источник:

Задатки шовинизма в многонациональной стране?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8313
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:49
#11
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Цитата:
Victor Yang:
Вчера НМДНИ смотрел про 1921-й. Восстания не только в Казахстане были.

Тоже смотрел потому и вспомнил)
И про восстания не спорю,но в учебнике по истории Казахстана зачем указывать про восстания в Челябинске?
Цитата:
Victor Yang:
По той же причине что и насильственный захват власти в Киеве - это "револиция гидности", а то же самое на Донбассе - сепаратизм

По той же причине как восстание на Донбассе это воля народа а восстание в Чечне это уже сепаратизм))
С какой стороны посмотреть Цитата:
alex_60:
надо рассказать кто построил города в Казахстане,

Казахстанцы и построили
Коммунисты и советский народ
Не с луны же эти города сюда упали Цитата:
alex_60:
и отметить кто это все разбазарил ...за 30 лет.

Казахстанцы,Коммунисты и советский народ разбазарил
Или не так?)Цитата:
alex_60:
а от сказочных батыров и сколько зубов у лошади у кого-то надо уходить.

Вот и уходи)
Тем более никто так и не привел пруф про вопрос с зубами на ЕНТ зато п***ь все горазды)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8313
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:51
#12
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Цитата:
Сергей kst:
Задатки шовинизма в многонациональной стране?

Нет это справедливое толкование Истории
В России же на уроках истории не рассказывают сказки что в Рязани в 13 веке жили якуты
А Москву основали татары
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12072
В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 10:56
#13
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Цитата:
abaika95:
В России же на уроках истории не рассказывают сказки что в Рязани в 13 веке жили якуты А Москву основали татары


а в России....заезженная пластинка.
причем тут Россия?
про казахстан сказать нечего?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8313
Re: В Казахстане перепишут учебники истории
Отправлено: 22.06.21 - 11:03
#14
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Цитата:
alex_60:
а в России....заезженная пластинка. причем тут Россия? про казахстан сказать нечего?

Выше все мои коменты про Казахстан
А Россия...ну как тебе сказать чтобы понятнее было...
Это пример)
Любим же сравниваться во всём
Так и тут сравним
В Германии тоже думаю не рассказывают на уроках истории что в Баварии жили арабы а потом откуда-то появились немцы
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