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В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на категорию С1
В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на категорию С1
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