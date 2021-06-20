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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 11:53
#3481
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Цитата:
maxsaf:
Ну а че, скушал стейк, и сиди себе страдай тихонечко на природе. Кайф

Да мало кто там стейки себе позволить может)
Судя по риторике некоторых они только по помойкам шарятся возле дома)) и тоскуют по Казахстану)
Цитата:
таноми52:
Ну,кто бы сомневался:ничего не останется незамеченным и необосранным! Срань господня!

Не богохульствуйте
Статья за такое есть,за оскорбление чувств
В России вам бы уже прилетело)
Но я сделаю вид что не заметил да я и не оскорбился)
А в общем и целом,у вас как всегда
Нет аргументов возразить решили словестно....сделать тоже самое что серый делает возле дома)))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22064
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:01
#3482
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Цитата:
таноми52:
Срань господня!

Метко, сказано... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:08
#3483
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//спросите об этом мальчишку,что в кустанае 2
живет.Он с именем этим ложится и с именем этим встает.///

только имя это не Лида, при приличных людях не будь сказанное.
ох уж эти "канадцы" в пятом поколении.

[Исправлено: alex_60, 20.06.2021 - 15:49]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:21
#3484
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Цитата:
maxsaf:
Спросил, почему меню на русском - выгнали из ресторана:

Предыстории нет - вообще непонятно что к чему и почему.
Посмотрел другое видео, где грузины полицию вызвали из-за того что недоумок их гастарбайтерами назвал и тем самым спровоцировал межнациональный конфликт. Молодцы! За слова Куатико тоже нужно отвечать! И если они граждане РК - то можно пойти до конца. Нарушение закона о языках - это одно, но это быстро исправить, а вот скатываться самому до оскорблений - совсем другое и отвечать нужно более серьёзно. Хотя немного удивлён - как в Актау можно работать без казахского языка - там ситуация совершенно другая, не как в Кустанае. А, может, если бы было меню на казахском, поток посетителей мог бы увеличиться.
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка.

[Исправлено: Victor Yang, 20.06.2021 - 12:31]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:20
#3485
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вообще ужас какой то.
смотрят видео помоечное.
жалко таких.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22064
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:47
#3486
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Не интересно. 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:55
#3487
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Цитата:
Victor Yang:
Посмотрел другое видео

Конкретно в этом видео грузины повели себя по хамски изначально
Цитата:
Victor Yang:
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка

По такой логике любой активизм указывает на искусственную необходимость
Сталкер если бы не поднимал вопрос по колесу это значит и необходимости небыло?)
Цитата:
alex_60:
вообще ужас какой то. смотрят видео помоечное.

Серый вроде свои похождения не скидывал ещё
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 14:22
#3488
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Посмотрел как грузин потеряно руки жмёт блогеру))
Ну и к чему было грубить если в итоге как мальчишку посадили у камеры)) у нас некоторые владельцы магазинов или кафе думаю что если открыли заведение так плевать на всех они баре тут) им заработать надо а это божественная миссия! Зарабатывать))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10824
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 14:58
#3489
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Цитата:
abaika95:
никто их на видео не прессовал и не кричал,тактично парень спросил почему на одном языке написано?

Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать? Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами. Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7150
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 15:11
#3490
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Цитата:
maxsaf:
Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами

На всех "карательных" - мониторинговых групп не напасёшься, :lol:
Да и зачем, по русски же и так всем понятно ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 17:00
#3491
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Цитата:
maxsaf:
Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать?

Тот же вопрос и к антикору
Почему Сталкер за них работу сделал?)
Цитата:
maxsaf:
Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?

У нас сначала разрешение дают а потом начинают думать на что дали)))
Цитата:
elektron:
Да и зачем, по русски же и так всем понятно

Ну когда станет непонятно,не благодарите)
Будет все на гос языке) сразу тут вой на болотах начнется,где те активисты???))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10824
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 20:33
#3492
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Кустанайская губерния попала в сводки к Куату :lol: Что там делает Путин? ))


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10824
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 20:37
#3493
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Оператор похоже не шарит как звонок перевести на другой номер :lol: Это недоработка руководства. Можно же в IVR предлагать выбор языка обслуживания.))

[Исправлено: maxsaf, 21.06.2021 - 20:42]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8307
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 22:06
#3494
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Цитата:
maxsaf:
Оператор похоже не шарит как звонок перевести на другой номер Это недоработка руководства. Можно же в IVR предлагать выбор языка обслуживания.))

Ну старое видео
Куат тут прямо занимается манипуляцией и провокацией)
Позвонить на русский номер колл центра и требовать обслуживания когда следующим есть второй номер на казахском)Я пытался ему объяснить это в мягкой форме матерных выражений))
И да колл центр какой-то деревянный
Не могла его сразу переключить на 2 линию обслуживания на гос языке а еще общалась с ним.... а если человек при смерти и перепутал номера? Что ему теперь ждать пока она сообразит что с ней не на русском общаютья?
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