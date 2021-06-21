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≡ В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на категорию С1
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41765
В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на категорию С1
Отправлено: 21.06.21 - 16:50
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Процедура оборудования транспортного средства завершилась сегодня, 21 июня. Грузовой автомобиль запустили в работу. Напомним, что сдачу практического экзамена на категорию С1 приостановили в апреле.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2145
Re: В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на...
Отправлено: 21.06.21 - 16:50
#1
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увидела в заголовке слова "категория" и С1. подумала речь о яйцах..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8307
Re: В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на...
Отправлено: 21.06.21 - 16:55
#2
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Цитата:
юля елиссева:
подумала речь о яйцах..

Постоянно что-ли о них думаешь?)
И даже фото грузовика сомнений не вызвало?))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22064
Re: В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на...
Отправлено: 21.06.21 - 17:06
#3
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Цитата:
abaika95:
фото грузовика сомнений не вызвало?))

Помятый, грузовик - из Уральска?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8307
В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на категорию С1
Отправлено: 21.06.21 - 17:09
#4
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Цитата:
drakon:
Помятый, грузовик - из Уральска?

И у тебя он вызывает ассоциации с яйцом?)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22064
В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на категорию С1
Отправлено: 21.06.21 - 17:12
#5
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Цитата:
abaika95:
он вызывает ассоциации с яйцом?)

Двумя яйцами. Вмятины то - две... :lol: ;-)
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
21
Re: В костанайском спецЦОНе возобновили сдачу экзамена на...
Отправлено: 21.06.21 - 21:31
#6
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Новенький такой, красивый, на щёчках ямочки...
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