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≡ Размахивал ножом, был побит - Драку в Карабалыке прокомментировали полицейские
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41765
Размахивал ножом, был побит - Драку в Карабалыке прокомментировали полицейские
Отправлено: 21.06.21 - 14:28
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Вечером 20 июня в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с помощью ножа пытался отогнать от себя группу молодых людей. ЧП произошло в поселке Карабалык. В результате конфликта размахивавший ножом 36-летний мужчина попал в больницу.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22064
Re: Размахивал ножом, был побит - Драку в Карабалыке...
Отправлено: 21.06.21 - 14:28
#1
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Мужчина с ножом, к хулиганству,отношения не имеет.
В крайнем случае, ношение холодного оружия... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10824
Re: Размахивал ножом, был побит - Драку в Карабалыке...
Отправлено: 21.06.21 - 21:16
#2
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Цитата:
drakon:

Толпа скажет что пыталась задержать преступника
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