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≡  В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и один на Курбан айт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41765
В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и один на Курбан айт
Отправлено: 21.06.21 - 19:03
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В июле у казахстанцев будет 20 рабочих и 11 выходных дней. 3 июля (суббота) будет рабочим днём, выходной переносится на понедельник, 5 июля.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22064
Re: В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и...
Отправлено: 21.06.21 - 19:03
#1
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Ну, какой день Столицы?... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7150
Re: В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и...
Отправлено: 21.06.21 - 19:34
#2
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Цитата:
drakon:
Ну, какой день Столицы?...

6 июля :-P
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22064
В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и один на Курбан айт
Отправлено: 21.06.21 - 20:04
#3
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Цитата:
elektron:
6 июля :-P

На сколько помню - ДР столицы 10 июня.
ДР - Елбасы,Первого Президента РК, 6 июля... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10824
Re: В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и...
Отправлено: 21.06.21 - 21:11
#4
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7 июля будут с перегаром ловить ;-)
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