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В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и один на Курбан айт
В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и один на Курбан айт
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