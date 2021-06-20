Отправлено: - 17:00

maxsaf:

Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать?

maxsaf:

Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?

elektron:

Да и зачем, по русски же и так всем понятно

Цитата:Тот же вопрос и к антикоруПочему Сталкер за них работу сделал?)Цитата:У нас сначала разрешение дают а потом начинают думать на что дали)))Цитата:Ну когда станет непонятно,не благодарите)Будет все на гос языке) сразу тут вой на болотах начнется,где те активисты???))