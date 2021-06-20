maxsaf: Ну а че, скушал стейк, и сиди себе страдай тихонечко на природе. Кайф
Да мало кто там стейки себе позволить может) Судя по риторике некоторых они только по помойкам шарятся возле дома)) и тоскуют по Казахстану) Цитата:
таноми52: Ну,кто бы сомневался:ничего не останется незамеченным и необосранным! Срань господня!
Не богохульствуйте Статья за такое есть,за оскорбление чувств В России вам бы уже прилетело) Но я сделаю вид что не заметил да я и не оскорбился) А в общем и целом,у вас как всегда Нет аргументов возразить решили словестно....сделать тоже самое что серый делает возле дома)))
maxsaf: Спросил, почему меню на русском - выгнали из ресторана:
Предыстории нет - вообще непонятно что к чему и почему. Посмотрел другое видео, где грузины полицию вызвали из-за того что недоумок их гастарбайтерами назвал и тем самым спровоцировал межнациональный конфликт. Молодцы! За слова Куатико тоже нужно отвечать! И если они граждане РК - то можно пойти до конца. Нарушение закона о языках - это одно, но это быстро исправить, а вот скатываться самому до оскорблений - совсем другое и отвечать нужно более серьёзно. Хотя немного удивлён - как в Актау можно работать без казахского языка - там ситуация совершенно другая, не как в Кустанае. А, может, если бы было меню на казахском, поток посетителей мог бы увеличиться. А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка.
Посмотрел как грузин потеряно руки жмёт блогеру)) Ну и к чему было грубить если в итоге как мальчишку посадили у камеры)) у нас некоторые владельцы магазинов или кафе думаю что если открыли заведение так плевать на всех они баре тут) им заработать надо а это божественная миссия! Зарабатывать))
abaika95: никто их на видео не прессовал и не кричал,тактично парень спросил почему на одном языке написано?
Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать? Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами. Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?
maxsaf: Оператор похоже не шарит как звонок перевести на другой номер Это недоработка руководства. Можно же в IVR предлагать выбор языка обслуживания.))
Ну старое видео Куат тут прямо занимается манипуляцией и провокацией) Позвонить на русский номер колл центра и требовать обслуживания когда следующим есть второй номер на казахском)Я пытался ему объяснить это в мягкой форме матерных выражений)) И да колл центр какой-то деревянный Не могла его сразу переключить на 2 линию обслуживания на гос языке а еще общалась с ним.... а если человек при смерти и перепутал номера? Что ему теперь ждать пока она сообразит что с ней не на русском общаютья?
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