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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 29.05.21 - 13:17
Цитата:
___ Вроде и керосинчиком можно
Козлов я:
УБИРАЕМ БИТУМ С КУЗОВА МАШИНЫ
УБИРАЕМ БИТУМ С КУЗОВА МАШИНЫ
___ Вроде и керосинчиком можно
Советы на каждый день
Отправлено: 04.06.21 - 12:54
Советы на каждый день
Отправлено: 05.06.21 - 14:37
РАЗБИВАЕМ СВЕЧОЙ КАЛЕНОЕ СТЕКЛО
В жизни могут встретиться ситуации, когда необходимо разбить каленое стекло. Многие из них очень крепкие и разбить их можно только молотком или кувалдой, но никак не камнем.
Однако они практически со стопроцентной вероятностью разбиваются легким керамическим обломком свечи зажигания.
Необходимо взять ненужную свечу зажигания и молотком расколоть ее керамический изолятор.
Из полученных осколков необходимо выбрать самый крупный черепок с хотя бы одной острой кромкой.
Керамический обломок свечи нужно бросить в стекло, подобно дротику, острием вперед.
Хотя он и легкий, но благодаря твердости и точечному давлению сразу же его разобьет.
Такой осколок может справиться даже с автомобильным стеклом, конечно если это не триплекс, который разбившись, не разлетится осколками.
Удачи!
В жизни могут встретиться ситуации, когда необходимо разбить каленое стекло. Многие из них очень крепкие и разбить их можно только молотком или кувалдой, но никак не камнем.
Однако они практически со стопроцентной вероятностью разбиваются легким керамическим обломком свечи зажигания.
Необходимо взять ненужную свечу зажигания и молотком расколоть ее керамический изолятор.
Из полученных осколков необходимо выбрать самый крупный черепок с хотя бы одной острой кромкой.
Керамический обломок свечи нужно бросить в стекло, подобно дротику, острием вперед.
Хотя он и легкий, но благодаря твердости и точечному давлению сразу же его разобьет.
Такой осколок может справиться даже с автомобильным стеклом, конечно если это не триплекс, который разбившись, не разлетится осколками.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 06.06.21 - 22:31
Цитата:
__________ Логики не понял ? Зачем свечу сначала колоть?? Если уже есть молоток ??
Козлов я:
__________ Логики не понял ? Зачем свечу сначала колоть?? Если уже есть молоток ??
Советы на каждый день
Отправлено: 08.06.21 - 10:20
Цитата:
Уел!
Гога:
Зачем свечу сначала колоть?? Если уже есть молоток ??
Зачем свечу сначала колоть?? Если уже есть молоток ??
Уел!
Советы на каждый день
Отправлено: 08.06.21 - 16:04
Цитата:
___ Не хотел , правда . Просто на самом деле удивился такому предложению делать двойную работу . Кстати , как тебе книга ?? #414
Козлов я:
Уел!
Уел!
___ Не хотел , правда . Просто на самом деле удивился такому предложению делать двойную работу . Кстати , как тебе книга ?? #414
Советы на каждый день
Отправлено: 09.06.21 - 20:14
Цитата:
Я сразу на это обратил внимание, но не стал заострять. Тут для него как раз хороши на обложке пассатижи, ну, в крайнем случае, отвертка. (я про автора...)
Гога:
Кстати , как тебе книга ?? #414
Кстати , как тебе книга ?? #414
Я сразу на это обратил внимание, но не стал заострять. Тут для него как раз хороши на обложке пассатижи, ну, в крайнем случае, отвертка. (я про автора...)
Советы на каждый день
Отправлено: 20.06.21 - 17:58
ПРОТАЧИВАЕМ ТОРМОЗНОЙ ДИСК, НЕ СНИМАЯ С МАШИНЫ
Обычно проточку тормозных дисков делают на токарных станках. Но если нет такой возможности, то это можно проделать и самому, причем не обладая специальными знаниями и инструментами.
Что нам понадобится:
- тормозной диск для проточки;
- наждачная бумага 32-Н (Р-40) и 20-Н (Р-80, Р-120);
- тормозные колодки;
- карандаш или маркер;
- ножницы по металлу;
- тюбик суперклея.
Приподнимаем колесо, диск которого нуждается в проточке. Ставим машину на ручной тормоз, поставив под остальные три колеса упоры (башмаки). Демонтируем колесо и наворачиваем гайки на болты для фиксации диска на его штатном месте. Снимаем тормозные колодки.
Наносим на обратную сторону наждачной бумаги марки 32-Н (Р-40) контур фрикционной накладки тормозной колодки, взаимодействующей с диском.
С помощью ножниц по металлу вырезаем по полученному контуру два одинаковых фрагмента из наждачной бумаги.
Приклеиваем вырезанные фрагменты обратной стороной к фрикционным накладкам новых тормозных колодок с помощью суперклея, соблюдая совпадение контуров вырезок из наждачки с контурами накладок.
Устанавливаем тормозные колодки с наклеенной наждачкой на штатное место, т.е. в суппорты, и затягиваем колесные гайки для правильной установки тормозного диска.
Включаем третью передачу и запускаем двигатель. По звуку можно определить, что тормозные колодки неравномерно прижимаются к диску. Это признак того, что тормозной диск деформирован от перегрева.
Переходим на четвертую передачу и периодически несильно нажимаем на педаль тормоза. Продолжаем это делать до тех пор, пока звук взаимодействия тормозных колодок с наклеенной наждачкой на диск не станет более или менее равномерным.
Переводим рычаг переключения передач на нейтраль и осматриваем диск. Обнаруживаем на диске небольшие задиры, поэтому заменяем грубую наждачку на более мягкую, типа 20-Н (Р-80, Р-120) и повторяем процесс.
В итоге тормозная поверхность диска приобретает плоскую форму и площадь прилегания колодок становится максимальной. Эффективность торможения возвращается к требуемым нормативам.
По завершении проточки наждачную бумагу легко срываем с колодок, а следы клея на них быстро сотрутся при взаимодействии с диском и не скажутся на качестве торможения. Удачи!
Обычно проточку тормозных дисков делают на токарных станках. Но если нет такой возможности, то это можно проделать и самому, причем не обладая специальными знаниями и инструментами.
Что нам понадобится:
- тормозной диск для проточки;
- наждачная бумага 32-Н (Р-40) и 20-Н (Р-80, Р-120);
- тормозные колодки;
- карандаш или маркер;
- ножницы по металлу;
- тюбик суперклея.
Приподнимаем колесо, диск которого нуждается в проточке. Ставим машину на ручной тормоз, поставив под остальные три колеса упоры (башмаки). Демонтируем колесо и наворачиваем гайки на болты для фиксации диска на его штатном месте. Снимаем тормозные колодки.
Наносим на обратную сторону наждачной бумаги марки 32-Н (Р-40) контур фрикционной накладки тормозной колодки, взаимодействующей с диском.
С помощью ножниц по металлу вырезаем по полученному контуру два одинаковых фрагмента из наждачной бумаги.
Приклеиваем вырезанные фрагменты обратной стороной к фрикционным накладкам новых тормозных колодок с помощью суперклея, соблюдая совпадение контуров вырезок из наждачки с контурами накладок.
Устанавливаем тормозные колодки с наклеенной наждачкой на штатное место, т.е. в суппорты, и затягиваем колесные гайки для правильной установки тормозного диска.
Включаем третью передачу и запускаем двигатель. По звуку можно определить, что тормозные колодки неравномерно прижимаются к диску. Это признак того, что тормозной диск деформирован от перегрева.
Переходим на четвертую передачу и периодически несильно нажимаем на педаль тормоза. Продолжаем это делать до тех пор, пока звук взаимодействия тормозных колодок с наклеенной наждачкой на диск не станет более или менее равномерным.
Переводим рычаг переключения передач на нейтраль и осматриваем диск. Обнаруживаем на диске небольшие задиры, поэтому заменяем грубую наждачку на более мягкую, типа 20-Н (Р-80, Р-120) и повторяем процесс.
В итоге тормозная поверхность диска приобретает плоскую форму и площадь прилегания колодок становится максимальной. Эффективность торможения возвращается к требуемым нормативам.
По завершении проточки наждачную бумагу легко срываем с колодок, а следы клея на них быстро сотрутся при взаимодействии с диском и не скажутся на качестве торможения. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 21.06.21 - 17:51
РАДУЕМ ДЕТЕЙ ЛАВОВОЙ ЛАМПОЙ.
Если у вас есть дети и вы хотите порадовать их общим интересным времяпровождением, то можно сделать лавовую лампу в домашних условиях. Эта безделушка у вас точно получится и детям очень понравится. Тем более, что все ингредиенты есть у вас на кухне.
Что потребуется:
- стеклянная баночка;
- подсолнечное масло;
- уксус;
- зеленый пищевой краситель;
- сода;
- круглый светодиодный фонарик.
В стеклянную баночку нужно насыпать на дно соду слоем 0,5-1 см и залить сверху подсолнечное масло.
Банку нужно не доливать на 2-3 см.
В отдельной емкости смешиваются уксус и пищевой краситель.
Баночка устанавливается на круглый включенный фонарь и в нее выливается подкрашенный уксус.
Уксус тяжелее масла и поэтому он упадет на дно банки, собравшись в виде шариков.
При его касании к соде произойдет химическая реакция с выделением углекислого газа. В итоге содержимое банки будет красиво бурлить. Особенно ярко эксперимент смотрится в темноте.
Удачи и радости детям!
Если у вас есть дети и вы хотите порадовать их общим интересным времяпровождением, то можно сделать лавовую лампу в домашних условиях. Эта безделушка у вас точно получится и детям очень понравится. Тем более, что все ингредиенты есть у вас на кухне.
Что потребуется:
- стеклянная баночка;
- подсолнечное масло;
- уксус;
- зеленый пищевой краситель;
- сода;
- круглый светодиодный фонарик.
В стеклянную баночку нужно насыпать на дно соду слоем 0,5-1 см и залить сверху подсолнечное масло.
Банку нужно не доливать на 2-3 см.
В отдельной емкости смешиваются уксус и пищевой краситель.
Баночка устанавливается на круглый включенный фонарь и в нее выливается подкрашенный уксус.
Уксус тяжелее масла и поэтому он упадет на дно банки, собравшись в виде шариков.
При его касании к соде произойдет химическая реакция с выделением углекислого газа. В итоге содержимое банки будет красиво бурлить. Особенно ярко эксперимент смотрится в темноте.
Удачи и радости детям!
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