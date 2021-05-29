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Обычно проточку тормозных дисков делают на токарных станках. Но если нет такой возможности, то это можно проделать и самому, причем не обладая специальными знаниями и инструментами.Что нам понадобится:- тормозной диск для проточки;- наждачная бумага 32-Н (Р-40) и 20-Н (Р-80, Р-120);- тормозные колодки;- карандаш или маркер;- ножницы по металлу;- тюбик суперклея.Приподнимаем колесо, диск которого нуждается в проточке. Ставим машину на ручной тормоз, поставив под остальные три колеса упоры (башмаки). Демонтируем колесо и наворачиваем гайки на болты для фиксации диска на его штатном месте. Снимаем тормозные колодки.Наносим на обратную сторону наждачной бумаги марки 32-Н (Р-40) контур фрикционной накладки тормозной колодки, взаимодействующей с диском.С помощью ножниц по металлу вырезаем по полученному контуру два одинаковых фрагмента из наждачной бумаги.Приклеиваем вырезанные фрагменты обратной стороной к фрикционным накладкам новых тормозных колодок с помощью суперклея, соблюдая совпадение контуров вырезок из наждачки с контурами накладок.Устанавливаем тормозные колодки с наклеенной наждачкой на штатное место, т.е. в суппорты, и затягиваем колесные гайки для правильной установки тормозного диска.Включаем третью передачу и запускаем двигатель. По звуку можно определить, что тормозные колодки неравномерно прижимаются к диску. Это признак того, что тормозной диск деформирован от перегрева.Переходим на четвертую передачу и периодически несильно нажимаем на педаль тормоза. Продолжаем это делать до тех пор, пока звук взаимодействия тормозных колодок с наклеенной наждачкой на диск не станет более или менее равномерным.Переводим рычаг переключения передач на нейтраль и осматриваем диск. Обнаруживаем на диске небольшие задиры, поэтому заменяем грубую наждачку на более мягкую, типа 20-Н (Р-80, Р-120) и повторяем процесс.В итоге тормозная поверхность диска приобретает плоскую форму и площадь прилегания колодок становится максимальной. Эффективность торможения возвращается к требуемым нормативам.По завершении проточки наждачную бумагу легко срываем с колодок, а следы клея на них быстро сотрутся при взаимодействии с диском и не скажутся на качестве торможения. Удачи!