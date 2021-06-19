Re: Уже неделю тушат пожар в Светлом Жарколе

Отправлено: - 17:22

В пресс-службе ДЧС прокомментировали произошедший пожар:

"19.06.2021 года в 16 часов 21 минуту на пульт пункта связи части ПЧ-10 города Тобыл от жителя села Светлый Жарколь поступило сообщение о том, что в Костанайском районе, с. Светлый Жарколь на ул. Партизанская, 13 горит трава. На место вызова был осуществлен выезд дежурного караула СПЧ-1 г. Костанай. По прибытию к месту возгорания было установлено, что по указанному адресу на открытой территории горит сухая трава отдельными очагами на площади 1 га. В ликвидации травостоя были задействованы силы и средства местного добровольного противопожарного формирования: 1 ед. трактора МТЗ-80 от к/х «Кравченко» и 2 человека, а также СПЧ-1 г. Костанай: 1 ед. пожарной техники и 4 человека. Принятыми мерами ДПФ и сил гражданской защиты в 19 часов 58 минут возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 20 часов 45 минут в этот же день. Жертв и пострадавших не допущено. Других сообщений от граждан с. Светлый Жарколь не поступало."