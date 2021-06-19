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≡ Уже неделю тушат пожар в Светлом Жарколе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41764
Уже неделю тушат пожар в Светлом Жарколе
Отправлено: 19.06.21 - 18:34
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Об этом в редакцию "НГ" сообщили читатели. По их словам, пожар в селе Светлый Жарколь Московского сельского округа (Костанайский район) не могут потушить уже неделю.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22062
Re: Уже неделю тушат пожар в Светлом Жарколе
Отправлено: 19.06.21 - 18:34
#1
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А что Акиму, там делать?
На пожаре?... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10820
Re: Уже неделю тушат пожар в Светлом Жарколе
Отправлено: 19.06.21 - 22:11
#2
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Цитата:
drakon:
А что Акиму, там делать? На пожаре?...

А вы кому звоните обычно при пожаре: пожарным или акиму?)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22062
Re: Уже неделю тушат пожар в Светлом Жарколе
Отправлено: 20.06.21 - 15:44
#3
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Я Меркель, звоню. Она дает указание пожарным... :oops:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
312
Re: Уже неделю тушат пожар в Светлом Жарколе
Отправлено: 21.06.21 - 17:22
#4
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В пресс-службе ДЧС прокомментировали произошедший пожар:
"19.06.2021 года в 16 часов 21 минуту на пульт пункта связи части ПЧ-10 города Тобыл от жителя села Светлый Жарколь поступило сообщение о том, что в Костанайском районе, с. Светлый Жарколь на ул. Партизанская, 13 горит трава. На место вызова был осуществлен выезд дежурного караула СПЧ-1 г. Костанай. По прибытию к месту возгорания было установлено, что по указанному адресу на открытой территории горит сухая трава отдельными очагами на площади 1 га. В ликвидации травостоя были задействованы силы и средства местного добровольного противопожарного формирования: 1 ед. трактора МТЗ-80 от к/х «Кравченко» и 2 человека, а также СПЧ-1 г. Костанай: 1 ед. пожарной техники и 4 человека. Принятыми мерами ДПФ и сил гражданской защиты в 19 часов 58 минут возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 20 часов 45 минут в этот же день. Жертв и пострадавших не допущено. Других сообщений от граждан с. Светлый Жарколь не поступало."
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