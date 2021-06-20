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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 11:53
Цитата:
Да мало кто там стейки себе позволить может)
Судя по риторике некоторых они только по помойкам шарятся возле дома)) и тоскуют по Казахстану)
Цитата:
Не богохульствуйте
Статья за такое есть,за оскорбление чувств
В России вам бы уже прилетело)
Но я сделаю вид что не заметил да я и не оскорбился)
А в общем и целом,у вас как всегда
Нет аргументов возразить решили словестно....сделать тоже самое что серый делает возле дома)))
maxsaf:
Ну а че, скушал стейк, и сиди себе страдай тихонечко на природе. Кайф
Ну а че, скушал стейк, и сиди себе страдай тихонечко на природе. Кайф
Да мало кто там стейки себе позволить может)
Судя по риторике некоторых они только по помойкам шарятся возле дома)) и тоскуют по Казахстану)
Цитата:
таноми52:
Ну,кто бы сомневался:ничего не останется незамеченным и необосранным! Срань господня!
Ну,кто бы сомневался:ничего не останется незамеченным и необосранным! Срань господня!
Не богохульствуйте
Статья за такое есть,за оскорбление чувств
В России вам бы уже прилетело)
Но я сделаю вид что не заметил да я и не оскорбился)
А в общем и целом,у вас как всегда
Нет аргументов возразить решили словестно....сделать тоже самое что серый делает возле дома)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:01
Цитата:
Метко, сказано...
таноми52:
Срань господня!
Срань господня!
Метко, сказано...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:08
//спросите об этом мальчишку,что в кустанае 2
живет.Он с именем этим ложится и с именем этим встает.///
только имя это не Лида, при приличных людях не будь сказанное.
ох уж эти "канадцы" в пятом поколении.
[Исправлено: alex_60, 20.06.2021 - 15:49]
живет.Он с именем этим ложится и с именем этим встает.///
только имя это не Лида, при приличных людях не будь сказанное.
ох уж эти "канадцы" в пятом поколении.
[Исправлено: alex_60, 20.06.2021 - 15:49]
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 14041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:21
Цитата:
Предыстории нет - вообще непонятно что к чему и почему.
Посмотрел другое видео, где грузины полицию вызвали из-за того что недоумок их гастарбайтерами назвал и тем самым спровоцировал межнациональный конфликт. Молодцы! За слова Куатико тоже нужно отвечать! И если они граждане РК - то можно пойти до конца. Нарушение закона о языках - это одно, но это быстро исправить, а вот скатываться самому до оскорблений - совсем другое и отвечать нужно более серьёзно. Хотя немного удивлён - как в Актау можно работать без казахского языка - там ситуация совершенно другая, не как в Кустанае. А, может, если бы было меню на казахском, поток посетителей мог бы увеличиться.
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка.
[Исправлено: Victor Yang, 20.06.2021 - 12:31]
maxsaf:
Спросил, почему меню на русском - выгнали из ресторана:
Спросил, почему меню на русском - выгнали из ресторана:
Предыстории нет - вообще непонятно что к чему и почему.
Посмотрел другое видео, где грузины полицию вызвали из-за того что недоумок их гастарбайтерами назвал и тем самым спровоцировал межнациональный конфликт. Молодцы! За слова Куатико тоже нужно отвечать! И если они граждане РК - то можно пойти до конца. Нарушение закона о языках - это одно, но это быстро исправить, а вот скатываться самому до оскорблений - совсем другое и отвечать нужно более серьёзно. Хотя немного удивлён - как в Актау можно работать без казахского языка - там ситуация совершенно другая, не как в Кустанае. А, может, если бы было меню на казахском, поток посетителей мог бы увеличиться.
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка.
[Исправлено: Victor Yang, 20.06.2021 - 12:31]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:20
вообще ужас какой то.
смотрят видео помоечное.
жалко таких.
смотрят видео помоечное.
жалко таких.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:47
Не интересно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:55
Цитата:
Конкретно в этом видео грузины повели себя по хамски изначально
Цитата:
По такой логике любой активизм указывает на искусственную необходимость
Сталкер если бы не поднимал вопрос по колесу это значит и необходимости небыло?)
Цитата:
Серый вроде свои похождения не скидывал ещё
Victor Yang:
Посмотрел другое видео
Посмотрел другое видео
Конкретно в этом видео грузины повели себя по хамски изначально
Цитата:
Victor Yang:
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка
По такой логике любой активизм указывает на искусственную необходимость
Сталкер если бы не поднимал вопрос по колесу это значит и необходимости небыло?)
Цитата:
alex_60:
вообще ужас какой то. смотрят видео помоечное.
вообще ужас какой то. смотрят видео помоечное.
Серый вроде свои похождения не скидывал ещё
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 14:22
Посмотрел как грузин потеряно руки жмёт блогеру))
Ну и к чему было грубить если в итоге как мальчишку посадили у камеры)) у нас некоторые владельцы магазинов или кафе думаю что если открыли заведение так плевать на всех они баре тут) им заработать надо а это божественная миссия! Зарабатывать))
Ну и к чему было грубить если в итоге как мальчишку посадили у камеры)) у нас некоторые владельцы магазинов или кафе думаю что если открыли заведение так плевать на всех они баре тут) им заработать надо а это божественная миссия! Зарабатывать))
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 10820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 14:58
Цитата:
Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать? Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами. Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?
abaika95:
никто их на видео не прессовал и не кричал,тактично парень спросил почему на одном языке написано?
никто их на видео не прессовал и не кричал,тактично парень спросил почему на одном языке написано?
Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать? Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами. Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
- 7149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 15:11
Цитата:
На всех "карательных" - мониторинговых групп не напасёшься,
Да и зачем, по русски же и так всем понятно
maxsaf:
Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами
Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами
На всех "карательных" - мониторинговых групп не напасёшься,
Да и зачем, по русски же и так всем понятно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.06.21 - 17:00
Цитата:
Тот же вопрос и к антикору
Почему Сталкер за них работу сделал?)
Цитата:
У нас сначала разрешение дают а потом начинают думать на что дали)))
Цитата:
Ну когда станет непонятно,не благодарите)
Будет все на гос языке) сразу тут вой на болотах начнется,где те активисты???))
maxsaf:
Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать?
Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать?
Тот же вопрос и к антикору
Почему Сталкер за них работу сделал?)
Цитата:
maxsaf:
Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?
Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?
У нас сначала разрешение дают а потом начинают думать на что дали)))
Цитата:
elektron:
Да и зачем, по русски же и так всем понятно
Да и зачем, по русски же и так всем понятно
Ну когда станет непонятно,не благодарите)
Будет все на гос языке) сразу тут вой на болотах начнется,где те активисты???))
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