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≡ Почему после 40 лет человеку намного сложнее искать работу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41764
Почему после 40 лет человеку намного сложнее искать работу?
Отправлено: 21.06.21 - 16:38
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Почему-то именно после 40 лет человек замечает, что его резюме на работных сайтах просматривают всё меньше. Ещё пять лет назад он искал работу, и откликов было в разы больше. Что случилось сейчас? Просел рынок? Или правда, что смена первой цифры возраста с 3 на 4 словно делает резюме невидимым для многих компаний?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2145
Re: Почему после 40 лет человеку намного сложнее искать работу?
Отправлено: 21.06.21 - 16:38
#1
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что, даже нурлыботом не возьмут после 40? Или после 40 уже язык не гибкий, вылизывать качественно не получится?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8306
Почему после 40 лет человеку намного сложнее искать работу?
Отправлено: 21.06.21 - 16:56
#2
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Цитата:
юля елиссева:
что, даже нурлыботом не возьмут после 40? Или после 40 уже язык не гибкий

А тебе уже за 40 что-ли?
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