Наконец-то на космический рост цен на овощи обратила внимание и власть. Уж если аким области с окладом за 700 тысяч тенге и министр, получающий под миллион тенге, это заметили, то что говорить о простых людях. Читать новость
Вполне верю мой пожилой друг что вы заходя в Сельмаг в 78 году могли там встретить кусок голландского сыра)) вполне даже могу допустить что его никто не брал)) но что в этом сверхественного? Кусок сыра в сельском магазине) Социализм однако) Цитата:
urmas: Я ,пока еще живой свидетель этого советского беспредела... Так шта,бздеть не мешки ворочать...
И да я конечно верю просто беру и верю вашему бздуну) Также верю как и тем авторам которые описывают 70ые и 80ые как дно днищенское)) Дело во взглядах) Вы радовались когда видели кусок сыра А они не очень радовались когда заходили а на полках только сыр лежит) Цитата:
urmas: И щаа, надо сильно постараться, чтобы найти кусок натурального сыра в областном центре.
В любой магазин зайдите и будет вам натуральный сыр Чудь дороже чем сырный продукт конечно но то он и натуральный Цитата:
Маркс: Это вам в четвертом сне приснилось?
А вы из дома вообще не выходите?)Цитата:
Маркс: Да, стабильность потрясающая при капитализме. Зарплаты стабильно дешевеют, товары и услуги стабильно дорожают.
Вы гречу закупили и спички? На всякие?) Цитата:
Маркс: А зачем им ломиться? Вместо 20 сортов колбасы вполне было достаточно трёх, зато сделанных по ГОСТу, из котлетного мяса
Да старые песни о главном Колбасу делали из мраморной говядины поэтому в магазах никогда не было мраморного мяса да и колбасы) Сыр делали прямо из голландцев А эскимо из эскимосов)
elektron: Таки не то что бы ломились, но всё было и в достатке. Полноценный обед в столовой 80 копеек. Пирожки с ливером (мы их тошнотиками называли) по три или четыре копейки, даже манты можно было на раздачу, как мороженое, купить по 9-ть копеек. А квас какой был.
Все тоже самое есть и сейчас но никому уже не нужны ни пирожки с ливером ни манты)) у людей вкусы изменились))квас да Квас в промышленных масштабах скупают)) Цитата:
Vit: Телек горизонт 723 рубля. Зп 120-150 р. СССР. Сегодня самая маленькая зп 42000.
Ужас! Ещё и сотовых телефонов же не было и компьютеров. Это сейчас любой пенс может в понедельник с утра намайнить себе биткоинов и в обед уже спокойно всю неделю хряпать борщЬ из свеклы и капусты. Цитата:
Vit: Все деньги сгорели в один миг.
Да, сейчас стало гораздо лучше, деньги сгорают постепенно, но зато стабильно.
Вот вы спорите, сыр, колбас, в те времена были вкусный и дешевый, . Чет я непомню не какой сыр и колбасу в своём детстве в СССР. У меня в детстве Была жареная картоха, окрошка, борщ и конечно мяско свежина. И сегодня особо не че не изменилось. Все те же самые продукты Сыр, колбас очень редкий продукт в моем холодильнике. Более того я полюбил кашу. Особенно рисовую .)
В вашем сне? Так-то я ещё пока не научился контролировать свои виртуальные личности в чужих снах. Но скорее всего не выхожу, вы же наверняка там меня поджидаете у подъезда с базукой. Раз такие дурацкие вопросы задаёте. Цитата:
abaika95: Вы гречу закупили и спички?
Вы отстали от жизни. Только биткоины имеют смысл. Цитата:
abaika95: Да старые песни о главном
Да уж, колбаса в то время явно не была главной темой. А вот сегодня то о ценах на картошку поют, то о спасительных яйцах.
Маркс: Ужас! Ещё и сотовых телефонов же не было и компьютеров. Это сейчас любой пенс может в понедельник с утра намайнить себе биткоинов и в обед уже спокойно всю неделю хряпать борщЬ из свеклы и капусты.
Ща пенсы ну те что действительно работали и сейчас на пенсию вышли могут и сотку и комп и машину купить на дачу ездить) а раньше могли только дачу) Цитата:
urmas: Фантазер, вы и пиво , таки не видали , или не видели ещё?
Таки а что? И пиво советское было прекраснее шампанского? А чтож тогда портвейн пили и водку?)) Цитата:
Маркс: В вашем сне?
Нет наяву)) ну просто адекватный человек видит что строят сейчас ужасно много) Цитата:
Маркс: Вы отстали от жизни. Только биткоины имеют смысл
Биткоин это капиталистическая уловка Вам зачем такое?)) Цитата:
Маркс: Да уж, колбаса в то время явно не была главной темой. А вот сегодня то о ценах на картошку поют, то о спасительных яйцах.
А кто поет то?) Журналисты да и только Остальным что поднялась цена что опустилась,всё одно покупали и будут покупать)) Зато вот раньше то народ ого-го! Нет джинс? Для этого развалили страну ради джинс)) Богатыри! Цитата:
Маркс: Похоже на цитату Виталия Кличко, надо было ещё описать взгляд со стороны сыра, радовался он или нет, и тогда было бы полное попадание в образ.
Давайте представим) Заходит колхозник в 1978 в сельпо А брать нечего кроме сыра) зато голландский подумал колхозник Ну хоть передовик подумал сыр)
abaika95: И да я конечно верю просто беру и верю вашему бздуну) Также верю как и тем авторам которые описывают 70ые и 80ые как дно днищенское)) Дело во взглядах) Вы радовались когда видели кусок сыра
-Вы стоите на самой низшей ступени развития! – перекричал Филипп Филиппович. – Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!.. (Советую почитать М.А.Булгакова
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