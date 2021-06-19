Отправлено: - 13:25

Алиса:

Может потому что мультфильм данный именно больше для взрослых.

Цитата:Да нет, в том и суть всех советских произведений, что они предназначены для всех возрастов, просто в каждом возрасте они воспринимаются по разному. Тот же Винни-Пух, Малыш и Карлсон, Барон Мюнхгаузен, не говоря уже о фильмах и книгах того времени. Например, в детстве книги Ефремова читались как приключения и фантастика, а в зрелом возрасте как жизненная философия. А книги Носова про Незнайку? Да их можно постоянно перечитывать и каждый раз находить что-то новое для себя, пропущенное в более молодом возрасте.С импортными книгами такого нет. С фильмами и мультиками тоже. Может, сами иностранцы и видят в них что-то необычное, но в нашем понимании никакой глубины не наблюдается, все плоско и примитивно, хоть и, надо признать, разнообразия хватает. Просто это очень быстро приедается и набивает оскомину. Насколько интересно перечитывать Ильфа и Петрова или братьев Стругацких, настолько неинтересно читать второй раз того же Ларни или Кинга.Кстати, сталкер Тарковского тоже поначалу вызвал раздражение и неприятие. Этот фильм совсем не по "Пикнику на обочине", даже ГГ из фильма полная противоположность книжному персонажу. Но когда появилась цифра, пересмотрев фильм, пришло понимание всей глубины фильма. Причем часто, как в случае с ёжиком, это даже невозможно объяснить, просто где-то в душе происходит подсознательный отклик, хотя и не у всех. Жаль, что сейчас такого контента уже не делают, правильно сказали, коммерция задушила.