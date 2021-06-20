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≡ В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного жалуются на перебои в подаче воды. Что отвечают власти?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41758
В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного жалуются на перебои в подаче воды. Что отвечают власти?
Отправлено: 20.06.21 - 10:48
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Ближайшие полгода большинство жителей села Заречное и города Тобыл будут жить без стабильного водоснабжения. Причина — нехватка мощностей Затобольской ТЭК. Пока вода подается в дома по специальному графику с 6 до 11 утром и с 19 до 23 вечером. Однако, по словам местных жителей, даже этот график не соблюдается.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
641
Re: В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного...
Отправлено: 20.06.21 - 10:48
#1
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Цитата:
2 эскалатора
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
311
В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного жалуются на перебои в подаче воды. Что отвечают власти?
Отправлено: 20.06.21 - 11:20
#2
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Цитата:
electro:

Спасибо
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8301
Re: В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного...
Отправлено: 20.06.21 - 11:39
#3
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Цитата:
проектно-сетная
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8301
Re: В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного...
Отправлено: 20.06.21 - 11:40
#4
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Цитата:
Поить скот в частном секторе тоже нельзя, сети на такой объём не рассчитаны, - отмечает Фищук.

Люди еще умудрились в коттеджном поселке скот завести?)))
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
77
Re: В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного...
Отправлено: 20.06.21 - 12:36
#5
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"проектно-сетная документация для строительства новой ветки водовода"сетная
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
311
Re: В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного...
Отправлено: 20.06.21 - 13:04
#6
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
ladas:

спасибо, исправили
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
919
Re: В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного...
Отправлено: 20.06.21 - 21:13
#7
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Цитата:
В итоге я на своем участке сделал скважину. Обошлась она мне в 500 000 тенге. Воду качаю, пока она грязная. Но через месяц я планирую купить новый насос, это ещё 200 000 тенге.

Сколько метров глубина? Изначально вибрационный насос установлен? Новый насос за двести тыщь... перебор, я не думаю что скважина метров 100 в глубину. И если вода грязная, то замена насоса ничего не даст ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7953
Re: В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного...
Отправлено: 20.06.21 - 21:35
#8
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Цитата:
dandiv:
Новый насос за двести тыщь... перебор, я не думаю что скважина метров 100 в глубину.

У меня 24метра ,насос брал китайский P.I.T за 20000.
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