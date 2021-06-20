Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного жалуются на перебои в подаче воды. Что отвечают власти?
В ожидании трубы или дождя - Жители Тобыла и Заречного жалуются на перебои в подаче воды. Что отвечают власти?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать