Отправлено: - 21:13

В итоге я на своем участке сделал скважину. Обошлась она мне в 500 000 тенге. Воду качаю, пока она грязная. Но через месяц я планирую купить новый насос, это ещё 200 000 тенге.

Цитата:Сколько метров глубина? Изначально вибрационный насос установлен? Новый насос за двести тыщь... перебор, я не думаю что скважина метров 100 в глубину. И если вода грязная, то замена насоса ничего не даст