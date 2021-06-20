Отправлено: - 20:40

urmas:

Вы не поверите,юный друг.

urmas:

Я ,пока еще живой свидетель этого советского беспредела... Так шта,бздеть не мешки ворочать...

urmas:

И щаа, надо сильно постараться, чтобы найти кусок натурального сыра в областном центре.

Маркс:

Это вам в четвертом сне приснилось?

Маркс:

Да, стабильность потрясающая при капитализме. Зарплаты стабильно дешевеют, товары и услуги стабильно дорожают.

Маркс:

А зачем им ломиться? Вместо 20 сортов колбасы вполне было достаточно трёх, зато сделанных по ГОСТу, из котлетного мяса

Цитата:Вполне верю мой пожилой друг что вы заходя в Сельмаг в 78 году могли там встретить кусок голландского сыра)) вполне даже могу допустить что его никто не брал)) но что в этом сверхественного? Кусок сыра в сельском магазине) Социализм однако)Цитата:И да я конечно верю просто беру и верю вашему бздуну)Также верю как и тем авторам которые описывают 70ые и 80ые как дно днищенское))Дело во взглядах)Вы радовались когда видели кусок сыраА они не очень радовались когда заходили а на полках только сыр лежит)Цитата:В любой магазин зайдите и будет вам натуральный сырЧудь дороже чем сырный продукт конечно но то он и натуральныйЦитата:А вы из дома вообще не выходите?)Цитата:Вы гречу закупили и спички? На всякие?)Цитата:Да старые песни о главномКолбасу делали из мраморной говядины поэтому в магазах никогда не было мраморного мяса да и колбасы)Сыр делали прямо из голландцевА эскимо из эскимосов)