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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
N
Я робот(Пользователи)
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 10:12
Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей.
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 00:31
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 00:35
Цитата:
В 1994-ом я уже АиФ читал, так что ничего удивительного
Козлов я:
В 1994-ом я уже АиФ читал, так что ничего удивительного
d
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 02:17
Самый классный мультик моего детства - это про Винни Пуха. Вроде и анимация там достаточно простая, но вместе с голосом Леонова - это шедевр. Но никто, кроме русскоязычных, его ведь не поймет до конца
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 13:25
Цитата:
Да нет, в том и суть всех советских произведений, что они предназначены для всех возрастов, просто в каждом возрасте они воспринимаются по разному. Тот же Винни-Пух, Малыш и Карлсон, Барон Мюнхгаузен, не говоря уже о фильмах и книгах того времени. Например, в детстве книги Ефремова читались как приключения и фантастика, а в зрелом возрасте как жизненная философия. А книги Носова про Незнайку? Да их можно постоянно перечитывать и каждый раз находить что-то новое для себя, пропущенное в более молодом возрасте.
С импортными книгами такого нет. С фильмами и мультиками тоже. Может, сами иностранцы и видят в них что-то необычное, но в нашем понимании никакой глубины не наблюдается, все плоско и примитивно, хоть и, надо признать, разнообразия хватает. Просто это очень быстро приедается и набивает оскомину. Насколько интересно перечитывать Ильфа и Петрова или братьев Стругацких, настолько неинтересно читать второй раз того же Ларни или Кинга.
Кстати, сталкер Тарковского тоже поначалу вызвал раздражение и неприятие. Этот фильм совсем не по "Пикнику на обочине", даже ГГ из фильма полная противоположность книжному персонажу. Но когда появилась цифра, пересмотрев фильм, пришло понимание всей глубины фильма. Причем часто, как в случае с ёжиком, это даже невозможно объяснить, просто где-то в душе происходит подсознательный отклик, хотя и не у всех. Жаль, что сейчас такого контента уже не делают, правильно сказали, коммерция задушила.
Алиса:
Может потому что мультфильм данный именно больше для взрослых.
Может потому что мультфильм данный именно больше для взрослых.
Да нет, в том и суть всех советских произведений, что они предназначены для всех возрастов, просто в каждом возрасте они воспринимаются по разному. Тот же Винни-Пух, Малыш и Карлсон, Барон Мюнхгаузен, не говоря уже о фильмах и книгах того времени. Например, в детстве книги Ефремова читались как приключения и фантастика, а в зрелом возрасте как жизненная философия. А книги Носова про Незнайку? Да их можно постоянно перечитывать и каждый раз находить что-то новое для себя, пропущенное в более молодом возрасте.
С импортными книгами такого нет. С фильмами и мультиками тоже. Может, сами иностранцы и видят в них что-то необычное, но в нашем понимании никакой глубины не наблюдается, все плоско и примитивно, хоть и, надо признать, разнообразия хватает. Просто это очень быстро приедается и набивает оскомину. Насколько интересно перечитывать Ильфа и Петрова или братьев Стругацких, настолько неинтересно читать второй раз того же Ларни или Кинга.
Кстати, сталкер Тарковского тоже поначалу вызвал раздражение и неприятие. Этот фильм совсем не по "Пикнику на обочине", даже ГГ из фильма полная противоположность книжному персонажу. Но когда появилась цифра, пересмотрев фильм, пришло понимание всей глубины фильма. Причем часто, как в случае с ёжиком, это даже невозможно объяснить, просто где-то в душе происходит подсознательный отклик, хотя и не у всех. Жаль, что сейчас такого контента уже не делают, правильно сказали, коммерция задушила.
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 14:00
Цитата:
Потомучто надоело уже политику обсуждать))
Цитата:
Думаете илон маск стал учёным потому что нужные мультики в детстве смотрел?)))
А может у него ракеты падают как раз от того что он в детстве том и Джерри смотрел а не ёжик в тумане?)) Смотрел бы ёжика,каждая ракета приземлилась в нужную точку)))
elektron:
Хосподи, как мультики "завели" форум то, никогда бы не подумал.
Хосподи, как мультики "завели" форум то, никогда бы не подумал.
Потомучто надоело уже политику обсуждать))
Цитата:
maxsaf:
Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос? Я их буду своим детям включать
Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос? Я их буду своим детям включать
Думаете илон маск стал учёным потому что нужные мультики в детстве смотрел?)))
А может у него ракеты падают как раз от того что он в детстве том и Джерри смотрел а не ёжик в тумане?)) Смотрел бы ёжика,каждая ракета приземлилась в нужную точку)))
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 14:07
Цитата:
Ну да Ремарк,Кен Кизи,Марио Пьюзо,Джек Керуак прям прям совсем приметивные?))Цитата:
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Тарковский вообще весь из этого состоит
Пытается типо недосказанностью и заумью скрыть свое неумение доносить до зрителя мысль))
Как раз на западе он больше любим чем у нашего зрителя,потомучто никто ниче не понял а сделать вид что ты умный надо)))арт Хаус часто этим грешит
Как сказал один умный профессор
Нарочито Сложным языком донести простую мысль сможет любой
А ты попробуй лёгким языком донести сложную мысль))
Маркс:
С импортными книгами такого нет.
С импортными книгами такого нет.
Ну да Ремарк,Кен Кизи,Марио Пьюзо,Джек Керуак прям прям совсем приметивные?))Цитата:
Маркс:
Но когда появилась цифра, пересмотрев фильм, пришло понимание всей глубины фильма. Причем часто, как в случае с ёжиком, это даже невозможно объяснить, просто где-то в душе происходит подсознательный отклик, хотя и не у всех. Жаль, что сейчас такого контента уже не делают, правильно сказали, коммерция задушила.
Но когда появилась цифра, пересмотрев фильм, пришло понимание всей глубины фильма. Причем часто, как в случае с ёжиком, это даже невозможно объяснить, просто где-то в душе происходит подсознательный отклик, хотя и не у всех. Жаль, что сейчас такого контента уже не делают, правильно сказали, коммерция задушила.
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Тарковский вообще весь из этого состоит
Пытается типо недосказанностью и заумью скрыть свое неумение доносить до зрителя мысль))
Как раз на западе он больше любим чем у нашего зрителя,потомучто никто ниче не понял а сделать вид что ты умный надо)))арт Хаус часто этим грешит
Как сказал один умный профессор
Нарочито Сложным языком донести простую мысль сможет любой
А ты попробуй лёгким языком донести сложную мысль))
(Полноправные пользователи)
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 15:12
Цитата:
Типичная Ирина Кайратовна )) они сами признаются, что в их творчестве фанаты умудряются находить такие глубинные смыслы, которые они туда не закладывали, но с удовольствием поддакивают своим фанатам
[Исправлено: maxsaf, 20.06.2021 - 15:13]
abaika95:
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Типичная Ирина Кайратовна )) они сами признаются, что в их творчестве фанаты умудряются находить такие глубинные смыслы, которые они туда не закладывали, но с удовольствием поддакивают своим фанатам
[Исправлено: maxsaf, 20.06.2021 - 15:13]
(Полноправные пользователи)
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 15:16
Цитата:
Это про чёрный квадрат Малевича наверное? Кто только там чего не видел?
abaika95:
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Это про чёрный квадрат Малевича наверное? Кто только там чего не видел?
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 15:20
Цитата:
Смысл не в примитивности, а в однозначности прочтения произведения. Три товарища они и в Африке три товарища, причем в любом возрасте. Такие книги и в СССР были, прямые как линия между двумя точками. Недаром же многие импортные произведения переиначивали российские писатели и в адаптированном виде они становились гораздо лучше оригинала. Тот же Буратино, Волшебник Изумрудного города или Винни-Пух.
Цитата:
Никакой СПГС не сможет вызвать у человека неосознанный душевный порыв, когда его настроение входит в резонанс с определенным произведением. Даже само слово настроение, лад, говорит о чем то большем, чем простое понимание смысла. Смысл передать легко, гораздо труднее какими-то символами, картинками, музыкой, словами нарисовать душевное состояние художника и передать его читателю или зрителю без потери качества. Со смыслом это не имеет ничего общего.
abaika95:
Ну да Ремарк,Кен Кизи,Марио Пьюзо,Джек Керуак прям прям совсем приметивные?))
Ну да Ремарк,Кен Кизи,Марио Пьюзо,Джек Керуак прям прям совсем приметивные?))
Смысл не в примитивности, а в однозначности прочтения произведения. Три товарища они и в Африке три товарища, причем в любом возрасте. Такие книги и в СССР были, прямые как линия между двумя точками. Недаром же многие импортные произведения переиначивали российские писатели и в адаптированном виде они становились гораздо лучше оригинала. Тот же Буратино, Волшебник Изумрудного города или Винни-Пух.
Цитата:
abaika95:
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Никакой СПГС не сможет вызвать у человека неосознанный душевный порыв, когда его настроение входит в резонанс с определенным произведением. Даже само слово настроение, лад, говорит о чем то большем, чем простое понимание смысла. Смысл передать легко, гораздо труднее какими-то символами, картинками, музыкой, словами нарисовать душевное состояние художника и передать его читателю или зрителю без потери качества. Со смыслом это не имеет ничего общего.
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 20:41
Цитата:
Веселые картинки из 1994 года. Видимо вся редколлегия уже разбежалась, поехала за товаром, чтобы торговать на открывшихся капиталистических рынках. Из бывших работников осталась только старенькая вахтерша, которая как могла нарисовала обложку.
Козлов я:
Веселые картинки из 1994 года. Видимо вся редколлегия уже разбежалась, поехала за товаром, чтобы торговать на открывшихся капиталистических рынках. Из бывших работников осталась только старенькая вахтерша, которая как могла нарисовала обложку.
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 20:56
Цитата:
Народ хлебом не корми дай глубинный смысл выдумать)
Как с тем коронавирусом))
Цитата:
Хотя там все прозаично
Картина называется Битва негров в темной пещере (не сарказм))
Цитата:
Ну можно вспомнить и Драйзера и Фолкнера и Селенджера и Кафку там уже не так все однозначно
А Айн Рэнд? Вторая книга после библии по популярности на западе (такая Библия капитализма)
Просто в советском союзе как в любой тоталитарной стране книги писали с двойным дном от этого их надо читать в молодости на прямую и чуть постарше анализирая контекст времени написания
Стругацкие,Ефремов тот же Пикуль и Семёнов (популярный прием,вкладывали в уста плохих персонажей то что не пропустила бы цензура у хороших,но как оказалось плохие рубили правду матку про современные дела в СССР) тот же офицер вермахта в поезде со штирлицем помните что говорил?)) От этого кажется что в СССР книги были умнее и заставляли думать читателя также как и кино
Но просто это подход такой)
maxsaf:
Типичная Ирина Кайратовна )) они сами признаются, что в их творчестве фанаты умудряются находить такие глубинные смыслы,
Типичная Ирина Кайратовна )) они сами признаются, что в их творчестве фанаты умудряются находить такие глубинные смыслы,
Народ хлебом не корми дай глубинный смысл выдумать)
Как с тем коронавирусом))
Цитата:
elektron:
Это про чёрный квадрат Малевича наверное? Кто только там чего не видел?
Это про чёрный квадрат Малевича наверное? Кто только там чего не видел?
Хотя там все прозаично
Картина называется Битва негров в темной пещере (не сарказм))
Цитата:
Маркс:
Три товарища они и в Африке три товарища, причем в любом возрасте. Такие книги и в СССР были, прямые как линия между двумя точками.
Три товарища они и в Африке три товарища, причем в любом возрасте. Такие книги и в СССР были, прямые как линия между двумя точками.
Ну можно вспомнить и Драйзера и Фолкнера и Селенджера и Кафку там уже не так все однозначно
А Айн Рэнд? Вторая книга после библии по популярности на западе (такая Библия капитализма)
Просто в советском союзе как в любой тоталитарной стране книги писали с двойным дном от этого их надо читать в молодости на прямую и чуть постарше анализирая контекст времени написания
Стругацкие,Ефремов тот же Пикуль и Семёнов (популярный прием,вкладывали в уста плохих персонажей то что не пропустила бы цензура у хороших,но как оказалось плохие рубили правду матку про современные дела в СССР) тот же офицер вермахта в поезде со штирлицем помните что говорил?)) От этого кажется что в СССР книги были умнее и заставляли думать читателя также как и кино
Но просто это подход такой)
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 21:00
Цитата:
Ну вот поэтому мне Тарковский и не зашёл))
Не очень в кайф тратить 3-4 часа своей жизни смотря арт Хаус про Андрея Рублева где нет ни малейшего смысла а только переживания режиссера))) я лучше "добро пожаловать или посторонним вход запрещен" посмотрю)) вот там каждый кадр хоть на стенку вешай и анализируй часами смыслы начиная с названия)))
Ильф и Петров,Гоголь и Пелевин в чистом виде
Маркс:
гораздо труднее какими-то символами, картинками, музыкой, словами нарисовать душевное состояние художника и передать его читателю или зрителю без потери качества. Со смыслом это не имеет ничего общего.
гораздо труднее какими-то символами, картинками, музыкой, словами нарисовать душевное состояние художника и передать его читателю или зрителю без потери качества. Со смыслом это не имеет ничего общего.
Ну вот поэтому мне Тарковский и не зашёл))
Не очень в кайф тратить 3-4 часа своей жизни смотря арт Хаус про Андрея Рублева где нет ни малейшего смысла а только переживания режиссера))) я лучше "добро пожаловать или посторонним вход запрещен" посмотрю)) вот там каждый кадр хоть на стенку вешай и анализируй часами смыслы начиная с названия)))
Ильф и Петров,Гоголь и Пелевин в чистом виде
(Полноправные пользователи)
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 21:56
Цитата:
Может я чего-то в этой жизни не понимаю, да и поздно уже "переучиваться", но мне кажется что в этом мире деяния шизофреников выдают за шедевры. И массы при этом аплодируют стоя и все,чтобы не показаться выскочкой, кричат: "шедевр!". Это сродни как королем все восхищались, пока ребенок не закричал: "а король то голый!" и все очнулись Только тут никто не кричит. Все бояться лохануться и не быть "немодным".
Также как сейчас Бузову в народные артистки уже "записали" и билеты на спектакль с ее участием по 75 000 рублей раскупают. Мир перевернулся окончательно...
Что в этом квадрате? Человеку тоже кляксы показывают и по их восприятию определяется уровень психического состояния.
Цитата:
100% соглашусь и подпишусь. В том числе в этом ся ценность советской книги(и русской, и других "наших" нац-стей и народностей)/ фильма /мультфильма. У других такого не встретим
elektron:
чёрный квадрат Малевича
чёрный квадрат Малевича
Может я чего-то в этой жизни не понимаю, да и поздно уже "переучиваться", но мне кажется что в этом мире деяния шизофреников выдают за шедевры. И массы при этом аплодируют стоя и все,чтобы не показаться выскочкой, кричат: "шедевр!". Это сродни как королем все восхищались, пока ребенок не закричал: "а король то голый!" и все очнулись Только тут никто не кричит. Все бояться лохануться и не быть "немодным".
Также как сейчас Бузову в народные артистки уже "записали" и билеты на спектакль с ее участием по 75 000 рублей раскупают. Мир перевернулся окончательно...
Что в этом квадрате? Человеку тоже кляксы показывают и по их восприятию определяется уровень психического состояния.
Цитата:
Маркс:
в каждом возрасте они воспринимаются по разному.
в каждом возрасте они воспринимаются по разному.
100% соглашусь и подпишусь. В том числе в этом ся ценность советской книги(и русской, и других "наших" нац-стей и народностей)/ фильма /мультфильма. У других такого не встретим
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