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≡ Советы на каждый день
 
 
Страница 29 из 29«1...272829
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Куратор темы: Козлов я
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3420
Советы на каждый день
Отправлено: 29.05.21 - 13:17
#421
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Цитата:
Козлов я:
УБИРАЕМ БИТУМ С КУЗОВА МАШИНЫ

___ Вроде и керосинчиком можно :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3420
Советы на каждый день
Отправлено: 04.06.21 - 12:54
#422
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2405
Советы на каждый день
Отправлено: 05.06.21 - 14:37
#423
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РАЗБИВАЕМ СВЕЧОЙ КАЛЕНОЕ СТЕКЛО
В жизни могут встретиться ситуации, когда необходимо разбить каленое стекло. Многие из них очень крепкие и разбить их можно только молотком или кувалдой, но никак не камнем.



Однако они практически со стопроцентной вероятностью разбиваются легким керамическим обломком свечи зажигания.



Необходимо взять ненужную свечу зажигания и молотком расколоть ее керамический изолятор.



Из полученных осколков необходимо выбрать самый крупный черепок с хотя бы одной острой кромкой.



Керамический обломок свечи нужно бросить в стекло, подобно дротику, острием вперед.



Хотя он и легкий, но благодаря твердости и точечному давлению сразу же его разобьет.





Такой осколок может справиться даже с автомобильным стеклом, конечно если это не триплекс, который разбившись, не разлетится осколками.



Удачи!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3420
Советы на каждый день
Отправлено: 06.06.21 - 22:31
#424
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Цитата:
Козлов я:

__________ Логики не понял ? Зачем свечу сначала колоть?? Если уже есть молоток ??
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2405
Советы на каждый день
Отправлено: 08.06.21 - 10:20
#425
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Цитата:
Гога:
Зачем свечу сначала колоть?? Если уже есть молоток ??

Уел! ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3420
Советы на каждый день
Отправлено: 08.06.21 - 16:04
#426
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Цитата:
Козлов я:
Уел!

___ Не хотел , правда . Просто на самом деле удивился такому предложению делать двойную работу . Кстати , как тебе книга ?? #414
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2405
Советы на каждый день
Отправлено: 09.06.21 - 20:14
#427
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Цитата:
Гога:
Кстати , как тебе книга ?? #414

Я сразу на это обратил внимание, но не стал заострять. Тут для него как раз хороши на обложке пассатижи, ну, в крайнем случае, отвертка. :lol: :lol: :lol: :lol: (я про автора...)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2405
Советы на каждый день
Отправлено: 20.06.21 - 17:58
#428
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ПРОТАЧИВАЕМ ТОРМОЗНОЙ ДИСК, НЕ СНИМАЯ С МАШИНЫ
Обычно проточку тормозных дисков делают на токарных станках. Но если нет такой возможности, то это можно проделать и самому, причем не обладая специальными знаниями и инструментами.



Что нам понадобится:

- тормозной диск для проточки;
- наждачная бумага 32-Н (Р-40) и 20-Н (Р-80, Р-120);
- тормозные колодки;
- карандаш или маркер;
- ножницы по металлу;
- тюбик суперклея.

Приподнимаем колесо, диск которого нуждается в проточке. Ставим машину на ручной тормоз, поставив под остальные три колеса упоры (башмаки). Демонтируем колесо и наворачиваем гайки на болты для фиксации диска на его штатном месте. Снимаем тормозные колодки.



Наносим на обратную сторону наждачной бумаги марки 32-Н (Р-40) контур фрикционной накладки тормозной колодки, взаимодействующей с диском.



С помощью ножниц по металлу вырезаем по полученному контуру два одинаковых фрагмента из наждачной бумаги.



Приклеиваем вырезанные фрагменты обратной стороной к фрикционным накладкам новых тормозных колодок с помощью суперклея, соблюдая совпадение контуров вырезок из наждачки с контурами накладок.





Устанавливаем тормозные колодки с наклеенной наждачкой на штатное место, т.е. в суппорты, и затягиваем колесные гайки для правильной установки тормозного диска.
Включаем третью передачу и запускаем двигатель. По звуку можно определить, что тормозные колодки неравномерно прижимаются к диску. Это признак того, что тормозной диск деформирован от перегрева.



Переходим на четвертую передачу и периодически несильно нажимаем на педаль тормоза. Продолжаем это делать до тех пор, пока звук взаимодействия тормозных колодок с наклеенной наждачкой на диск не станет более или менее равномерным.



Переводим рычаг переключения передач на нейтраль и осматриваем диск. Обнаруживаем на диске небольшие задиры, поэтому заменяем грубую наждачку на более мягкую, типа 20-Н (Р-80, Р-120) и повторяем процесс.
В итоге тормозная поверхность диска приобретает плоскую форму и площадь прилегания колодок становится максимальной. Эффективность торможения возвращается к требуемым нормативам.



По завершении проточки наждачную бумагу легко срываем с колодок, а следы клея на них быстро сотрутся при взаимодействии с диском и не скажутся на качестве торможения. Удачи!
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