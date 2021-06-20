Отправлено: - 17:37

maxsaf:

Да и вообще все то, что построил социализм, наш капитализм даже покрасить не сможет. Хаха, браво, красиво сказано

Добринцофф:

Когда картошка на складской стоит 250,в магазине она будет стоить 300-320 максимум,но никак не 500. Это из за вот таких дилетантов и демагогов как автор статьи,и начинается паника

Добринцофф:

Я хочу спросить у тов.Воронина кто или что вам помешало купить овощей по осени

Маркс:

Это, г-н Добринцофф, как раз и было время, когда Горбачев начал перестройку и официально разрешил спекуляцию

Цитата:Странно только то что Костанай уже чуть ли не вполовину застроен домами построенными при капитализме а автор продолжает рефлексировать по стройкам социализма))Цитата:Лидеры мнений так сказать))Только чьих мнений? Таких же дилетантов))Цитата:Наверно вера в капитализм и стабильность помешало автору закупать впрок и готовится к голоду))Раньше то какКрупы,спички,свечки все заранее закупали)Потомучто стабильность социализма всегда держала людей в тонусе и не давала расслабиться))Цитата:А до перестройки значит магазины ломились от явств и товаров? А потом пришел злой Горбачев и решил что это перебор и начало все перестраивать?))