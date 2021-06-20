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≡ Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41758
Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 10:02
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Наконец-то на космический рост цен на овощи обратила внимание и власть. Уж если аким области с окладом за 700 тысяч тенге и министр, получающий под миллион тенге, это заметили, то что говорить о простых людях.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10819
Re: Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 10:02
#1
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Цитата:
Да и вообще все то, что построил социализм, наш капитализм даже покрасить не сможет.

Хаха, браво, красиво сказано :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10819
Re: Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 10:34
#2
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Цитата:
13% казахстанцев признались, что им не хватает денег даже на еду

А не надо было народ по домам держать - наоборот всех заставить работать с соблюдением социальной дистанции. Я за всю пандемию ни одного рабочего дня дома не сидел. До сих пор не заболел и никого не заразил.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7952
Re: Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 15:51
#3
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Цитата:
Вы только посмотрите - на Складской картошка стоит 250 тенге, а в магазине 500.

Источник:

Когда картошка на складской стоит 250,в магазине она будет стоить 300-320 максимум,но никак не 500.
Это из за вот таких дилетантов и демагогов как автор статьи,и начинается паника.
Приедут на складскую увидят самую дешёвую картошку по 250,потом зайдут в магазин увидят отборный импортный картофель по 500 и начинают орать в три горла спекулянты 200% накручивают.
Я у себя картофель хорошего качества местного производителя дороже 320 не продавал и то это был пик 2-3дня когда оптовая цена поднялась до 280.
А теперь специально для т.Воронина расчёт как гребут деньги спекулянты:
Покупаешь по 270 продаёш по 320
с кг должен заработать 50тнг
Отсюда 3% на оплату картами -9.6тнг
3%-зарплата продавца-9.6тнг
Электричество для ИП по 30.7тнгквт
С мешка картошки 0.5-1кг ещё выкинешь
Кстати картошка в магазине не растёт её ещё привезти надо и выгрузить
Ну и где тут сверх прибыли?

Цитата:
При рентабельности 6-7% - щадящий налог, до 10% - повышенный. А свыше 10% надо вводить налог на сверхприбыль, да такой, чтобы у бизнесмена отпала охота «загребать» сверх меры

Источник:

Вы скажите спасибо президенту ,что сейчас до 2023г ИП на упрощёнке налоги не платят,а как начнут вы ещё и эти 3% будете оплачивать и никуда не денетесь.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7952
Re: Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 16:08
#4
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Цитата:
что в СССР, когда на государственной земле хозяйничали государственные совхозы, овощи стоили копейки.

Источник:

Да,я помню те славные времена когда зайдёшь в овощной,а там только тошнотворный запах и пустые полки,тогда никто и не надеялся что то купить в магазине,поэтому всей страной по весне массово выезжали на картошку,а если кто и не посадил то обязательно покупал картошку осенью,ибо на государство надежды не было никакой.
А сейчас раслабились,потому что нафик оно нужно,посади,прополи,выкопай перебери, опусти в погреб,а потом ещё всю зиму лазить в него.
Привыкли что за вас думают спекулянты которые подвозят всегда свежие овощи в магазины шаговой доступности,ведь правда удобно ,заплатил копейки и пахать не надо.
Я хочу спросить у тов.Воронина кто или что вам помешало купить овощей по осени когда они стоят копейки и опустить их в погреб,дабы обрести продовольственную независимость от алчных спекулянтов?
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
99
Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 16:33
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Я хочу спросить у тов.Воронина кто или что вам помешало купить овощей по осени когда они стоят копейки и опустить их в погреб,дабы обрести продовольственную независимость от алчных спекулянтов?

Штош
Рискну за тов.Воронина ответить-
Концепция тогда другая была.
Но вам,в силу возраста ,для той концепции,юного,это и непонятно... ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1430
Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 17:27
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Да,я помню те славные времена когда зайдёшь в овощной,а там только тошнотворный запах и пустые полки,тогда никто и не надеялся что то купить в магазине

Это, г-н Добринцофф, как раз и было время, когда Горбачев начал перестройку и официально разрешил спекуляцию. Тогда это получило гордое название - предпринимательство. Купить дёшево и загнать лоху втридорога, вот и весь смысл тех замечательных времён. Посему государственные магазины опустели, а рынки забурлили сокрытыми от народа запасами продовольствия.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8296
Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 17:37
#7
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Цитата:
maxsaf:
Да и вообще все то, что построил социализм, наш капитализм даже покрасить не сможет. Хаха, браво, красиво сказано

Странно только то что Костанай уже чуть ли не вполовину застроен домами построенными при капитализме а автор продолжает рефлексировать по стройкам социализма))Цитата:
Добринцофф:
Когда картошка на складской стоит 250,в магазине она будет стоить 300-320 максимум,но никак не 500. Это из за вот таких дилетантов и демагогов как автор статьи,и начинается паника

Лидеры мнений так сказать))
Только чьих мнений? Таких же дилетантов))
Цитата:
Добринцофф:
Я хочу спросить у тов.Воронина кто или что вам помешало купить овощей по осени

Наверно вера в капитализм и стабильность помешало автору закупать впрок и готовится к голоду))
Раньше то как
Крупы,спички,свечки все заранее закупали)
Потомучто стабильность социализма всегда держала людей в тонусе и не давала расслабиться))
Цитата:
Маркс:
Это, г-н Добринцофф, как раз и было время, когда Горбачев начал перестройку и официально разрешил спекуляцию

А до перестройки значит магазины ломились от явств и товаров? А потом пришел злой Горбачев и решил что это перебор и начало все перестраивать?))
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
99
Николай ВОРОНИН: До мозолей на языке
Отправлено: 20.06.21 - 19:13
#8
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Цитата:
abaika95:
А до перестройки значит магазины ломились от явств и товаров? А потом пришел злой Горбачев

Вы не поверите,юный друг.
Но,вот вам племсовхоз Сулукульский, 1978 год.
И в этом ауле , в продмаге лежал никому не интересный сыр типа Голландский и т.п., настоящий.И не только он.
Я ,пока еще живой свидетель этого советского беспредела...
Так шта,бздеть не мешки ворочать...
И щаа, надо сильно постараться, чтобы найти кусок натурального сыра в областном центре.
Разница?
Она есть, но не только лишь для всех...

[Исправлено: urmas, 20.06.2021 - 19:15]

[Исправлено: urmas, 20.06.2021 - 19:15]

[Исправлено: urmas, 20.06.2021 - 19:19]
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