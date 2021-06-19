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≡ Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41758
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 10:12
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Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2404
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 00:31
#45
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Цитата:
Алиса:
у всех разное восприятие - всего навсего


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7146
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 00:35
#46
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Цитата:
Козлов я:

В 1994-ом я уже АиФ читал, так что ничего удивительного :lol:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
224
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 02:17
#47
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Самый классный мультик моего детства - это про Винни Пуха. Вроде и анимация там достаточно простая, но вместе с голосом Леонова - это шедевр. Но никто, кроме русскоязычных, его ведь не поймет до конца
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1429
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 13:25
#48
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Цитата:
Алиса:
Может потому что мультфильм данный именно больше для взрослых.

Да нет, в том и суть всех советских произведений, что они предназначены для всех возрастов, просто в каждом возрасте они воспринимаются по разному. Тот же Винни-Пух, Малыш и Карлсон, Барон Мюнхгаузен, не говоря уже о фильмах и книгах того времени. Например, в детстве книги Ефремова читались как приключения и фантастика, а в зрелом возрасте как жизненная философия. А книги Носова про Незнайку? Да их можно постоянно перечитывать и каждый раз находить что-то новое для себя, пропущенное в более молодом возрасте.

С импортными книгами такого нет. С фильмами и мультиками тоже. Может, сами иностранцы и видят в них что-то необычное, но в нашем понимании никакой глубины не наблюдается, все плоско и примитивно, хоть и, надо признать, разнообразия хватает. Просто это очень быстро приедается и набивает оскомину. Насколько интересно перечитывать Ильфа и Петрова или братьев Стругацких, настолько неинтересно читать второй раз того же Ларни или Кинга.

Кстати, сталкер Тарковского тоже поначалу вызвал раздражение и неприятие. Этот фильм совсем не по "Пикнику на обочине", даже ГГ из фильма полная противоположность книжному персонажу. Но когда появилась цифра, пересмотрев фильм, пришло понимание всей глубины фильма. Причем часто, как в случае с ёжиком, это даже невозможно объяснить, просто где-то в душе происходит подсознательный отклик, хотя и не у всех. Жаль, что сейчас такого контента уже не делают, правильно сказали, коммерция задушила.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8295
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 14:00
#49
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Цитата:
elektron:
Хосподи, как мультики "завели" форум то, никогда бы не подумал.

Потомучто надоело уже политику обсуждать))
Цитата:
maxsaf:
Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос? Я их буду своим детям включать

Думаете илон маск стал учёным потому что нужные мультики в детстве смотрел?)))
А может у него ракеты падают как раз от того что он в детстве том и Джерри смотрел а не ёжик в тумане?)) Смотрел бы ёжика,каждая ракета приземлилась в нужную точку)))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8295
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 14:07
#50
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Цитата:
Маркс:
С импортными книгами такого нет.

Ну да Ремарк,Кен Кизи,Марио Пьюзо,Джек Керуак прям прям совсем приметивные?))Цитата:
Маркс:
Но когда появилась цифра, пересмотрев фильм, пришло понимание всей глубины фильма. Причем часто, как в случае с ёжиком, это даже невозможно объяснить, просто где-то в душе происходит подсознательный отклик, хотя и не у всех. Жаль, что сейчас такого контента уже не делают, правильно сказали, коммерция задушила.

Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)
Тарковский вообще весь из этого состоит
Пытается типо недосказанностью и заумью скрыть свое неумение доносить до зрителя мысль))
Как раз на западе он больше любим чем у нашего зрителя,потомучто никто ниче не понял а сделать вид что ты умный надо)))арт Хаус часто этим грешит
Как сказал один умный профессор
Нарочито Сложным языком донести простую мысль сможет любой
А ты попробуй лёгким языком донести сложную мысль))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10819
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 15:12
#51
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Цитата:
abaika95:
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)

Типичная Ирина Кайратовна )) они сами признаются, что в их творчестве фанаты умудряются находить такие глубинные смыслы, которые они туда не закладывали, но с удовольствием поддакивают своим фанатам :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.06.2021 - 15:13]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7146
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 15:16
#52
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Цитата:
abaika95:
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)

Это про чёрный квадрат Малевича наверное? :lol: Кто только там чего не видел? ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1429
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 15:20
#53
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Цитата:
abaika95:
Ну да Ремарк,Кен Кизи,Марио Пьюзо,Джек Керуак прям прям совсем приметивные?))

Смысл не в примитивности, а в однозначности прочтения произведения. Три товарища они и в Африке три товарища, причем в любом возрасте. Такие книги и в СССР были, прямые как линия между двумя точками. Недаром же многие импортные произведения переиначивали российские писатели и в адаптированном виде они становились гораздо лучше оригинала. Тот же Буратино, Волшебник Изумрудного города или Винни-Пух.
Цитата:
abaika95:
Ложное восприятие поиска глубинных смыслов там где их вообще нет)

Никакой СПГС не сможет вызвать у человека неосознанный душевный порыв, когда его настроение входит в резонанс с определенным произведением. Даже само слово настроение, лад, говорит о чем то большем, чем простое понимание смысла. Смысл передать легко, гораздо труднее какими-то символами, картинками, музыкой, словами нарисовать душевное состояние художника и передать его читателю или зрителю без потери качества. Со смыслом это не имеет ничего общего.
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