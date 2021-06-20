Отправлено: - 13:55

Victor Yang:

Посмотрел другое видео

Victor Yang:

А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка

alex_60:

вообще ужас какой то. смотрят видео помоечное.

Цитата:Конкретно в этом видео грузины повели себя по хамски изначальноЦитата:По такой логике любой активизм указывает на искусственную необходимостьСталкер если бы не поднимал вопрос по колесу это значит и необходимости небыло?)Цитата:Серый вроде свои похождения не скидывал ещё