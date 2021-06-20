Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • С-СЗ, 14 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 233 из 233«1...231232233
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 11:53
#3481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну а че, скушал стейк, и сиди себе страдай тихонечко на природе. Кайф

Да мало кто там стейки себе позволить может)
Судя по риторике некоторых они только по помойкам шарятся возле дома)) и тоскуют по Казахстану)
Цитата:
таноми52:
Ну,кто бы сомневался:ничего не останется незамеченным и необосранным! Срань господня!

Не богохульствуйте
Статья за такое есть,за оскорбление чувств
В России вам бы уже прилетело)
Но я сделаю вид что не заметил да я и не оскорбился)
А в общем и целом,у вас как всегда
Нет аргументов возразить решили словестно....сделать тоже самое что серый делает возле дома)))
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:01
#3482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Срань господня!

Метко, сказано... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:08
#3483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//спросите об этом мальчишку,что в кустанае 2
живет.Он с именем этим ложится и с именем этим встает.///

только имя это не Лида, при приличных людях не будь сказанное.
ох уж эти "канадцы" в пятом поколении.

[Исправлено: alex_60, 20.06.2021 - 15:49]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 12:21
#3484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Спросил, почему меню на русском - выгнали из ресторана:

Предыстории нет - вообще непонятно что к чему и почему.
Посмотрел другое видео, где грузины полицию вызвали из-за того что недоумок их гастарбайтерами назвал и тем самым спровоцировал межнациональный конфликт. Молодцы! За слова Куатико тоже нужно отвечать! И если они граждане РК - то можно пойти до конца. Нарушение закона о языках - это одно, но это быстро исправить, а вот скатываться самому до оскорблений - совсем другое и отвечать нужно более серьёзно. Хотя немного удивлён - как в Актау можно работать без казахского языка - там ситуация совершенно другая, не как в Кустанае. А, может, если бы было меню на казахском, поток посетителей мог бы увеличиться.
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка.

[Исправлено: Victor Yang, 20.06.2021 - 12:31]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12069
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:20
#3485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще ужас какой то.
смотрят видео помоечное.
жалко таких.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:47
#3486
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не интересно. 8-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 13:55
#3487
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Посмотрел другое видео

Конкретно в этом видео грузины повели себя по хамски изначально
Цитата:
Victor Yang:
А вообще само наличие такой вот "борьбы за язык" указывает на искусственную необходимость казахского языка

По такой логике любой активизм указывает на искусственную необходимость
Сталкер если бы не поднимал вопрос по колесу это значит и необходимости небыло?)
Цитата:
alex_60:
вообще ужас какой то. смотрят видео помоечное.

Серый вроде свои похождения не скидывал ещё
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8295
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 14:22
#3488
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел как грузин потеряно руки жмёт блогеру))
Ну и к чему было грубить если в итоге как мальчишку посадили у камеры)) у нас некоторые владельцы магазинов или кафе думаю что если открыли заведение так плевать на всех они баре тут) им заработать надо а это божественная миссия! Зарабатывать))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10819
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 14:58
#3489
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
никто их на видео не прессовал и не кричал,тактично парень спросил почему на одном языке написано?

Вопрос вот в чем: почему это должен все время какой-то парень делать? Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами. Неужели нельзя было при открытии бизнеса давать памятку к примеру, или при выдачи лицензии проверять элементарные знания закона чтобы избежать таких конфликтных ситуаций?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7146
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.06.21 - 15:11
#3490
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Неужели больше некому следить за такими элементарными вещами

На всех "карательных" - мониторинговых групп не напасёшься, :lol:
Да и зачем, по русски же и так всем понятно ;-)
Профайл
Страница 233 из 233«1...231232233
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS