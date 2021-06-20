Отправлено: - 10:48

Ближайшие полгода большинство жителей села Заречное и города Тобыл будут жить без стабильного водоснабжения. Причина — нехватка мощностей Затобольской ТЭК. Пока вода подается в дома по специальному графику с 6 до 11 утром и с 19 до 23 вечером. Однако, по словам местных жителей, даже этот график не соблюдается.