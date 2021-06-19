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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41756
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 10:12
Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей.
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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:15
Цитата:
Да перестаньте, Ну погоди начинается с пинка по мусорке, папиросы, а потом поклон родной милиции. И все идешь спокойно дальше пить пиво с воблой
Алиса:
Да перестаньте, Ну погоди начинается с пинка по мусорке, папиросы, а потом поклон родной милиции. И все идешь спокойно дальше пить пиво с воблой
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10263
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:16
Цитата:
Алиса:Кстати я тоже ежика только в детстве смотрел и не помню уже его глубокий смысл. Надо будет глянуть по новой)
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:17
Цитата:
У кого-то есть чувство страха за Джери?
Алиса:
НЕт чувства страха за зайца
НЕт чувства страха за зайца
У кого-то есть чувство страха за Джери?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7950
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:29
Цитата:
Я его в детстве то же не любил,сейчас глянул ещё раз и понял почему.
Серый, мрачный мультик с унылой страшной музыкой.
Такое ощущение ,что автор этого шедевра неплохо так убился травой, или ещё чем нибудь перед тем как сотворил это чудо с глубоким смыслом.
Vit:
Кстати я тоже ежика только в детстве смотрел и не помню уже его глубокий смысл. Надо будет глянуть по новой)
Кстати я тоже ежика только в детстве смотрел и не помню уже его глубокий смысл. Надо будет глянуть по новой)
Я его в детстве то же не любил,сейчас глянул ещё раз и понял почему.
Серый, мрачный мультик с унылой страшной музыкой.
Такое ощущение ,что автор этого шедевра неплохо так убился травой, или ещё чем нибудь перед тем как сотворил это чудо с глубоким смыслом.
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:37
Цитата:
Осторожно, щас дегенератом обзовут.
Добринцофф:
Такое ощущение ,что автор этого шедевра неплохо так убился травой, или ещё чем нибудь перед тем как сотворил это чудо с глубоким смыслом.
Такое ощущение ,что автор этого шедевра неплохо так убился травой, или ещё чем нибудь перед тем как сотворил это чудо с глубоким смыслом.
Осторожно, щас дегенератом обзовут.
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:39
Цитата:
Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос? Я их буду своим детям включать
И кстати, на каких мультиках росли нынешние ваши коррупционеры? Их я не буду ставить своим детям
Алиса:
Это для детей создано было, для нормальных. А не для выращивания дегенератов
Это для детей создано было, для нормальных. А не для выращивания дегенератов
Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос? Я их буду своим детям включать
И кстати, на каких мультиках росли нынешние ваши коррупционеры? Их я не буду ставить своим детям
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:42
Цитата:
я и не начинала, если что...))) Я вам попыталась донести нечто иное - ориентир на детей!!
Цитата:
а вы про кого - про детей или про взрослых? Я как-то больше про психологию восприятия мира ребенком (причем маленькие дети подразумеваются - они смотрят тоже). А вы,судя по вопросу, про взрослых дядь и теть...
Цитата:
у всех разное восприятие - всего навсего. Может потому что мультфильм данный именно больше для взрослых. Думать заставляет - что есть очень неплохо, а даже хорошо. Каждый что-то свое увидит и над этим поразмышляет Сегодня мало такого - всё какое-то одноразовое/однодневное. А этому уже столько лет, а все равно цепляет каждого по своему))
maxsaf:
Да перестаньте,
Да перестаньте,
я и не начинала, если что...))) Я вам попыталась донести нечто иное - ориентир на детей!!
Цитата:
maxsaf:
У кого-то есть чувство страха за Джери?
У кого-то есть чувство страха за Джери?
а вы про кого - про детей или про взрослых? Я как-то больше про психологию восприятия мира ребенком (причем маленькие дети подразумеваются - они смотрят тоже). А вы,судя по вопросу, про взрослых дядь и теть...
Цитата:
Добринцофф:
понял почему.
понял почему.
у всех разное восприятие - всего навсего. Может потому что мультфильм данный именно больше для взрослых. Думать заставляет - что есть очень неплохо, а даже хорошо. Каждый что-то свое увидит и над этим поразмышляет Сегодня мало такого - всё какое-то одноразовое/однодневное. А этому уже столько лет, а все равно цепляет каждого по своему))
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:45
Цитата:
мои? у меня их нет- как-то так.
Цитата:
вас кто-то заставляет? каждый родитель свой мозг сам включает и, дай Бог, воспитывает!!! своих детей, а не погружает их в процесс самовоспитания.))
maxsaf:
ваши коррупционеры?
ваши коррупционеры?
мои? у меня их нет- как-то так.
Цитата:
maxsaf:
Их я не буду ставить своим детям
Их я не буду ставить своим детям
вас кто-то заставляет? каждый родитель свой мозг сам включает и, дай Бог, воспитывает!!! своих детей, а не погружает их в процесс самовоспитания.))
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:08
Цитата:
Это тоже спорный вопрос. Тут тоже есть каналы с ретро кино, и точно так же есть люди, считающие их шедеврами и знающие все цитаты из любимых фильмов. Другое дело, что мы об этом ничего не знаем.
abaika95:
Мало кто на западе можете сравняться по нагнетанию и сценарию с иди и смотри,проверкам на дорогах,гаражом,или осенним марафоном
Мало кто на западе можете сравняться по нагнетанию и сценарию с иди и смотри,проверкам на дорогах,гаражом,или осенним марафоном
Это тоже спорный вопрос. Тут тоже есть каналы с ретро кино, и точно так же есть люди, считающие их шедеврами и знающие все цитаты из любимых фильмов. Другое дело, что мы об этом ничего не знаем.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8287
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:19
Цитата:
Согласен
Наверно субьективщину выдал
У каждой страны у каждой культуры есть столпы которые считаются авторитетами по сравнению с другими
Нельзя сравнивать французскую кухню и японскую
Каждая по своему прекрасна и в каждой есть вещи которые не зайдут другим))
У СССР есть Чебурашка
У японцев весь Миядзаки
У американцев том и Джерри
А у России есть мультик про богатырей
maxsaf:
Это тоже спорный вопрос. Тут тоже есть каналы с ретро кино, и точно так же есть люди, считающие их шедеврами и знающие все цитаты из любимых фильмов.
Это тоже спорный вопрос. Тут тоже есть каналы с ретро кино, и точно так же есть люди, считающие их шедеврами и знающие все цитаты из любимых фильмов.
Согласен
Наверно субьективщину выдал
У каждой страны у каждой культуры есть столпы которые считаются авторитетами по сравнению с другими
Нельзя сравнивать французскую кухню и японскую
Каждая по своему прекрасна и в каждой есть вещи которые не зайдут другим))
У СССР есть Чебурашка
У японцев весь Миядзаки
У американцев том и Джерри
А у России есть мультик про богатырей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4702
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:32
На мой взгляд собачье сердце по Булгакову, любовь и голуби, и почти все фильмы Рязанова есть шедевры мирового масштаба, боюсь закидают меня тапками, но для меня это так
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:45
Цитата:
Очень сомневаюсь, что мирового. Скорее СНГ. За рубежом их наврятли смотрели.
сайлау курманов:
есть шедевры мирового масштаба
есть шедевры мирового масштаба
Очень сомневаюсь, что мирового. Скорее СНГ. За рубежом их наврятли смотрели.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7144
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 23:46
Хосподи, как мультики "завели" форум то, никогда бы не подумал. Цитата:
не нужно сомневаться, у нас регулярно то кино то мульт покажут в кинотеатре.
maxsaf:
Очень сомневаюсь, что мирового. Скорее СНГ. За рубежом их наврятли смотрели.
Очень сомневаюсь, что мирового. Скорее СНГ. За рубежом их наврятли смотрели.
не нужно сомневаться, у нас регулярно то кино то мульт покажут в кинотеатре.
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 00:02
Цитата:
Ну так оно понятно - у вас там понаехавших больше чем местных уже
elektron:
не нужно сомневаться, у нас регулярно то кино то мульт покажут в кинотеатре.
не нужно сомневаться, у нас регулярно то кино то мульт покажут в кинотеатре.
Ну так оно понятно - у вас там понаехавших больше чем местных уже
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7144
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 20.06.21 - 00:07
Цитата:
Однозначно не тех Иначе такого бреда бы и ему в голову не пришло бы. Успех да, но бреда ещё больше. История рассудит и наполеоны были.
maxsaf:
Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос?
Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос?
Однозначно не тех Иначе такого бреда бы и ему в голову не пришло бы. Успех да, но бреда ещё больше. История рассудит и наполеоны были.
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