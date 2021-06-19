Отправлено: - 21:29

Vit:

Кстати я тоже ежика только в детстве смотрел и не помню уже его глубокий смысл. Надо будет глянуть по новой)

Цитата:Я его в детстве то же не любил,сейчас глянул ещё раз и понял почему.Серый, мрачный мультик с унылой страшной музыкой.Такое ощущение ,что автор этого шедевра неплохо так убился травой, или ещё чем нибудь перед тем как сотворил это чудо с глубоким смыслом.