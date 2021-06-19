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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:14
#3466
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Цитата:
maxsaf:
Янгом соглашаюсь часто,


янг не человек, он гост.
так и живет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:15
#3467
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но не уверен что он знает откуда появляются дети.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:57
#3468
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Цитата:
abaika95:
Так вот почему Алекс не учит язык???

Ну вариантов не так много - либо не хочет, либо не может, одно из двух ;-)

Цитата:
abaika95:
Я вас банально учу)

Чему?))

Цитата:
abaika95:
я даже не могу посмотреть видео которые вы тут кидаете))

А недавно говорили, что просто лень по ссылке переходить )

Цитата:
abaika95:
Я приду вместо куата Не бойся Поблажку сделаю)) Дам время на сбор чемодана чуть больше))

Жду - недождусь: некоторым и правда нужен волшебный пендель)) хоть пожить смогут по людски :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:58
#3469
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Цитата:
alex_60:
но не уверен что он знает откуда появляются дети.

От песен Иманбека, без резинки :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2432
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 14:49
#3470
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5555// Так что можете потихоньку забывать высоко духовную литературу и культуру в массах - это возможно только в Китае, Кубе, Сев Корее и как ни странно в Белоруссии...//

Кстати, наткнулась на белорусского писателя Сергея Климковича.Много написал и для детей.
Но меня поразили его слова о русских: "Бойтесь разбудить русского" !
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:26
#3471
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Цитата:
таноми52:
Бойтесь разбудить русского" !

Действительно
Если русский проснется это будет швах в первую очередь своему государству а не другим)
Разин,Пугачев,Нечаев(движение),Ленин(Ульянов) тому примеры
Русский человек как латиноамериканец любит выплескивать пассионарность в гражданскую войну между своими а это страшно
Недавно прочитал историю оренбургского казачьего войска после отступления из тургая в Семиречье
Как там над дутовцами атаман Анненков издевался
Нацисты рядом не стояли
И ведь русские резали русских...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:28
#3472
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Спросил, почему меню на русском - выгнали из ресторана:


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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:28
#3473
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Цитата:
maxsaf:
Жду - недождусь: некоторым и правда нужен волшебный пендель)) хоть пожить смогут по людски

Чето по большинству поуховших не скажешь))
Страдают по степям
Тоска по родине))
Цитата:
maxsaf:
А недавно говорили, что просто лень по ссылке переходить )

Лень потмоучто многое не работают)
Кстати Макс там новый видос вышел у куата
Про ресторан Тбилиси
Грузины себя очень не тактично повели))
Можно сказать по хамски) грузины теперь вам друзья?))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8287
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:30
#3474
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Цитата:
maxsaf:
почему меню на русском - выгнали из ресторана:

Пока писал вы уже)))
Скоро куат тут Воронина заменит по цитируемости)) такой жеш блогер))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:53
#3475
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Цитата:
abaika95:
Грузины себя очень не тактично повели))

Прежде всего они себя незаконно повели, тактичности закон не обязывает.
Меню и правда на одном языке, можно было сделать на двух - и не было бы проблем. Не хотите делать на двух языках - чемодан, вокзал и кто куда. Я вот не хотел - собрал чемодан и уехал. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:54
#3476
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Цитата:
abaika95:
грузины теперь вам друзья?))

Если не увижу извинений от них, то они вам хозяева? :lol:
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