Отправлено: - 10:57

abaika95:

Так вот почему Алекс не учит язык???

abaika95:

Я вас банально учу)

abaika95:

я даже не могу посмотреть видео которые вы тут кидаете))

abaika95:

Я приду вместо куата Не бойся Поблажку сделаю)) Дам время на сбор чемодана чуть больше))

Цитата:Ну вариантов не так много - либо не хочет, либо не может, одно из двухЦитата:Чему?))Цитата:А недавно говорили, что просто лень по ссылке переходить )Цитата:Жду - недождусь: некоторым и правда нужен волшебный пендель)) хоть пожить смогут по людски