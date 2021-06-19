Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:14
Цитата:
янг не человек, он гост.
так и живет.
maxsaf:
Янгом соглашаюсь часто,
Янгом соглашаюсь часто,
янг не человек, он гост.
так и живет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 12067
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:15
но не уверен что он знает откуда появляются дети.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:57
Цитата:
Ну вариантов не так много - либо не хочет, либо не может, одно из двух
Цитата:
Чему?))
Цитата:
А недавно говорили, что просто лень по ссылке переходить )
Цитата:
Жду - недождусь: некоторым и правда нужен волшебный пендель)) хоть пожить смогут по людски
abaika95:
Так вот почему Алекс не учит язык???
Так вот почему Алекс не учит язык???
Ну вариантов не так много - либо не хочет, либо не может, одно из двух
Цитата:
abaika95:
Я вас банально учу)
Я вас банально учу)
Чему?))
Цитата:
abaika95:
я даже не могу посмотреть видео которые вы тут кидаете))
я даже не могу посмотреть видео которые вы тут кидаете))
А недавно говорили, что просто лень по ссылке переходить )
Цитата:
abaika95:
Я приду вместо куата Не бойся Поблажку сделаю)) Дам время на сбор чемодана чуть больше))
Я приду вместо куата Не бойся Поблажку сделаю)) Дам время на сбор чемодана чуть больше))
Жду - недождусь: некоторым и правда нужен волшебный пендель)) хоть пожить смогут по людски
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 10:58
Цитата:
От песен Иманбека, без резинки
alex_60:
но не уверен что он знает откуда появляются дети.
но не уверен что он знает откуда появляются дети.
От песен Иманбека, без резинки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2432
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 14:49
5555// Так что можете потихоньку забывать высоко духовную литературу и культуру в массах - это возможно только в Китае, Кубе, Сев Корее и как ни странно в Белоруссии...//
Кстати, наткнулась на белорусского писателя Сергея Климковича.Много написал и для детей.
Но меня поразили его слова о русских: "Бойтесь разбудить русского" !
Кстати, наткнулась на белорусского писателя Сергея Климковича.Много написал и для детей.
Но меня поразили его слова о русских: "Бойтесь разбудить русского" !
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:26
Цитата:
Действительно
Если русский проснется это будет швах в первую очередь своему государству а не другим)
Разин,Пугачев,Нечаев(движение),Ленин(Ульянов) тому примеры
Русский человек как латиноамериканец любит выплескивать пассионарность в гражданскую войну между своими а это страшно
Недавно прочитал историю оренбургского казачьего войска после отступления из тургая в Семиречье
Как там над дутовцами атаман Анненков издевался
Нацисты рядом не стояли
И ведь русские резали русских...
таноми52:
Бойтесь разбудить русского" !
Бойтесь разбудить русского" !
Действительно
Если русский проснется это будет швах в первую очередь своему государству а не другим)
Разин,Пугачев,Нечаев(движение),Ленин(Ульянов) тому примеры
Русский человек как латиноамериканец любит выплескивать пассионарность в гражданскую войну между своими а это страшно
Недавно прочитал историю оренбургского казачьего войска после отступления из тургая в Семиречье
Как там над дутовцами атаман Анненков издевался
Нацисты рядом не стояли
И ведь русские резали русских...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:28
Спросил, почему меню на русском - выгнали из ресторана:
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:28
Цитата:
Чето по большинству поуховших не скажешь))
Страдают по степям
Тоска по родине))
Цитата:
Лень потмоучто многое не работают)
Кстати Макс там новый видос вышел у куата
Про ресторан Тбилиси
Грузины себя очень не тактично повели))
Можно сказать по хамски) грузины теперь вам друзья?))
maxsaf:
Жду - недождусь: некоторым и правда нужен волшебный пендель)) хоть пожить смогут по людски
Жду - недождусь: некоторым и правда нужен волшебный пендель)) хоть пожить смогут по людски
Чето по большинству поуховших не скажешь))
Страдают по степям
Тоска по родине))
Цитата:
maxsaf:
А недавно говорили, что просто лень по ссылке переходить )
А недавно говорили, что просто лень по ссылке переходить )
Лень потмоучто многое не работают)
Кстати Макс там новый видос вышел у куата
Про ресторан Тбилиси
Грузины себя очень не тактично повели))
Можно сказать по хамски) грузины теперь вам друзья?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:30
Цитата:
Пока писал вы уже)))
Скоро куат тут Воронина заменит по цитируемости)) такой жеш блогер))
maxsaf:
почему меню на русском - выгнали из ресторана:
почему меню на русском - выгнали из ресторана:
Пока писал вы уже)))
Скоро куат тут Воронина заменит по цитируемости)) такой жеш блогер))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:53
Цитата:
Прежде всего они себя незаконно повели, тактичности закон не обязывает.
Меню и правда на одном языке, можно было сделать на двух - и не было бы проблем. Не хотите делать на двух языках - чемодан, вокзал и кто куда. Я вот не хотел - собрал чемодан и уехал.
abaika95:
Грузины себя очень не тактично повели))
Грузины себя очень не тактично повели))
Прежде всего они себя незаконно повели, тактичности закон не обязывает.
Меню и правда на одном языке, можно было сделать на двух - и не было бы проблем. Не хотите делать на двух языках - чемодан, вокзал и кто куда. Я вот не хотел - собрал чемодан и уехал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.06.21 - 22:54
Цитата:
Если не увижу извинений от них, то они вам хозяева?
abaika95:
грузины теперь вам друзья?))
грузины теперь вам друзья?))
Если не увижу извинений от них, то они вам хозяева?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать