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≡ Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41756
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 10:12
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Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:15
#30
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Цитата:
Алиса:

Да перестаньте, Ну погоди начинается с пинка по мусорке, папиросы, а потом поклон родной милиции. И все идешь спокойно дальше пить пиво с воблой :lol:
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10263
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:16
#31
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Цитата:
Алиса:
Кстати я тоже ежика только в детстве смотрел и не помню уже его глубокий смысл. Надо будет глянуть по новой)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:17
#32
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Цитата:
Алиса:
НЕт чувства страха за зайца

У кого-то есть чувство страха за Джери? :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7950
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:29
#33
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Цитата:
Vit:
Кстати я тоже ежика только в детстве смотрел и не помню уже его глубокий смысл. Надо будет глянуть по новой)

Я его в детстве то же не любил,сейчас глянул ещё раз и понял почему.
Серый, мрачный мультик с унылой страшной музыкой.
Такое ощущение ,что автор этого шедевра неплохо так убился травой, или ещё чем нибудь перед тем как сотворил это чудо с глубоким смыслом.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:37
#34
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Цитата:
Добринцофф:
Такое ощущение ,что автор этого шедевра неплохо так убился травой, или ещё чем нибудь перед тем как сотворил это чудо с глубоким смыслом.

Осторожно, щас дегенератом обзовут. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:39
#35
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Цитата:
Алиса:
Это для детей создано было, для нормальных. А не для выращивания дегенератов

Интересно, на каких мультиках Илон Маск рос? Я их буду своим детям включать :lol:

И кстати, на каких мультиках росли нынешние ваши коррупционеры? :lol: Их я не буду ставить своим детям :lol:
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4617
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:42
#36
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Цитата:
maxsaf:
Да перестаньте,

я и не начинала, если что...))) Я вам попыталась донести нечто иное - ориентир на детей!!
Цитата:
maxsaf:
У кого-то есть чувство страха за Джери?

а вы про кого - про детей или про взрослых? Я как-то больше про психологию восприятия мира ребенком (причем маленькие дети подразумеваются - они смотрят тоже). А вы,судя по вопросу, про взрослых дядь и теть...

Цитата:
Добринцофф:
понял почему.

у всех разное восприятие - всего навсего. Может потому что мультфильм данный именно больше для взрослых. Думать заставляет - что есть очень неплохо, а даже хорошо. Каждый что-то свое увидит и над этим поразмышляет :lol: ;-) Сегодня мало такого - всё какое-то одноразовое/однодневное. А этому уже столько лет, а все равно цепляет каждого по своему))
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4617
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 21:45
#37
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Цитата:
maxsaf:
ваши коррупционеры?

мои? у меня их нет- как-то так.
Цитата:
maxsaf:
Их я не буду ставить своим детям

вас кто-то заставляет? каждый родитель свой мозг сам включает и, дай Бог, воспитывает!!! своих детей, а не погружает их в процесс самовоспитания.))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:08
#38
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Цитата:
abaika95:
Мало кто на западе можете сравняться по нагнетанию и сценарию с иди и смотри,проверкам на дорогах,гаражом,или осенним марафоном

Это тоже спорный вопрос. Тут тоже есть каналы с ретро кино, и точно так же есть люди, считающие их шедеврами и знающие все цитаты из любимых фильмов. Другое дело, что мы об этом ничего не знаем.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8287
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:19
#39
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Цитата:
maxsaf:
Это тоже спорный вопрос. Тут тоже есть каналы с ретро кино, и точно так же есть люди, считающие их шедеврами и знающие все цитаты из любимых фильмов.

Согласен
Наверно субьективщину выдал
У каждой страны у каждой культуры есть столпы которые считаются авторитетами по сравнению с другими
Нельзя сравнивать французскую кухню и японскую
Каждая по своему прекрасна и в каждой есть вещи которые не зайдут другим))
У СССР есть Чебурашка
У японцев весь Миядзаки
У американцев том и Джерри
А у России есть мультик про богатырей
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4702
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:32
#40
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На мой взгляд собачье сердце по Булгакову, любовь и голуби, и почти все фильмы Рязанова есть шедевры мирового масштаба, боюсь закидают меня тапками, но для меня это так
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10812
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 22:45
#41
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Цитата:
сайлау курманов:
есть шедевры мирового масштаба

Очень сомневаюсь, что мирового. Скорее СНГ. За рубежом их наврятли смотрели.
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