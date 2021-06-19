Отправлено: - 14:58

Mr_negotive:

Но говорить, что тогда всё было прям как нужно, а сейчас бездуховно и аморально, думаю, не имеет никаких под собой оснований. Ибо советсткое государство кануло в историю не без причин.

Цитата:А я где-то тупо упиралась в "что тогда всё было прям как нужно..."?Просто и в далёком прошлом было МНОГО прекрасного.А идеальных государств нет, не было и не будет!