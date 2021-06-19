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Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41755
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 10:12
Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей.
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M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 100
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 14:12
Цитата:
А нужно ли это всё было в обычном советском количестве, что было раньше, именно детям, рождённым под конец 80-х, детству которых предстояло пройти в 90-х?! Наступала как никак новая эпоха, новое время. Я вот лично не скажу, что мне было неинтересно в детстве в плане обсуждаемой темы. Наоборот, увлекательная мультипликация была. Но не советская. За редким исключением.
таноми52:
не могли сформировать его вкус в традициях советского воспитания
не могли сформировать его вкус в традициях советского воспитания
А нужно ли это всё было в обычном советском количестве, что было раньше, именно детям, рождённым под конец 80-х, детству которых предстояло пройти в 90-х?! Наступала как никак новая эпоха, новое время. Я вот лично не скажу, что мне было неинтересно в детстве в плане обсуждаемой темы. Наоборот, увлекательная мультипликация была. Но не советская. За редким исключением.
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 100
Re: Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 14:19
Цитата:
Знаете, наверное не всё так однозначно. И не всё так просто. Во-первых, это зависит от советской эпохи, которую рассматривать. Во-вторых, элементы советского воспитания были обусловлены потребностями советской идеологией. Лично я не сторонник идеализировать советское прошлое, да и вообще любое прошлое идеализировать не стоит. Ностальгия, разумеется, может иметь место быть (у кого-то). Но говорить, что тогда всё было прям как нужно, а сейчас бездуховно и аморально, думаю, не имеет никаких под собой оснований. Ибо советсткое государство кануло в историю не без причин.
таноми52:
Это советская власть заботилась о всесторонне развитой личности
Это советская власть заботилась о всесторонне развитой личности
Знаете, наверное не всё так однозначно. И не всё так просто. Во-первых, это зависит от советской эпохи, которую рассматривать. Во-вторых, элементы советского воспитания были обусловлены потребностями советской идеологией. Лично я не сторонник идеализировать советское прошлое, да и вообще любое прошлое идеализировать не стоит. Ностальгия, разумеется, может иметь место быть (у кого-то). Но говорить, что тогда всё было прям как нужно, а сейчас бездуховно и аморально, думаю, не имеет никаких под собой оснований. Ибо советсткое государство кануло в историю не без причин.
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 14:58
Цитата:
А я где-то тупо упиралась в "что тогда всё было прям как нужно..."?
Просто и в далёком прошлом было МНОГО прекрасного.
А идеальных государств нет, не было и не будет!
Mr_negotive:
Но говорить, что тогда всё было прям как нужно, а сейчас бездуховно и аморально, думаю, не имеет никаких под собой оснований. Ибо советсткое государство кануло в историю не без причин.
Но говорить, что тогда всё было прям как нужно, а сейчас бездуховно и аморально, думаю, не имеет никаких под собой оснований. Ибо советсткое государство кануло в историю не без причин.
А я где-то тупо упиралась в "что тогда всё было прям как нужно..."?
Просто и в далёком прошлом было МНОГО прекрасного.
А идеальных государств нет, не было и не будет!
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 15:03
Цитата:
Нужно ли "разумное, доброе, вечное"?
Да в любую эпоху!
Mr_negotive:
А нужно ли это всё было в обычном советском количестве, что было раньше, именно детям, рождённым под конец 80-х, детству которых предстояло пройти в 90-х?! Наступала как никак новая эпоха, новое время.
А нужно ли это всё было в обычном советском количестве, что было раньше, именно детям, рождённым под конец 80-х, детству которых предстояло пройти в 90-х?! Наступала как никак новая эпоха, новое время.
Нужно ли "разумное, доброе, вечное"?
Да в любую эпоху!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22052
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 15:09
Цитата:
Есть, и будет - это Казахстан...
таноми52:
А идеальных государств нет, не было и не будет!
А идеальных государств нет, не было и не будет!
Есть, и будет - это Казахстан...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 640
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 15:15
дракон, этапять!!!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7497
Арсений СТАКАНОВ: Прекрасное далеко
Отправлено: 19.06.21 - 15:51
В тему. Валентин Гафт о современной культуре.
Юрию Визбору посвящается...
Попса дробит шрапнелью наши души,
Ее за это не привлечь к суду.
Часть поколенья выросла на чуши,
И новое рождается в бреду…
О, Солнышко лесное, чудо-песня!
Как мы в неволе пели, чудаки!
Пришла свобода, стали интересней
Писклявые уродцы-пошляки…
Слова — ничто, есть вопли вырожденья.
Тот знаменит, кто больше нездоров.
Кто выйдет петь без всякого стесненья,
Без совести, без страха, без штанов.
Где песня, чтобы спеть ее хотелось?
Слова — где, чтоб вовеки не забыть?
Ну, что горланить про кусочек тела,
Который с кем-то очень хочет жить?
С телеэкрана, как из ресторана,
Для пущей важности прибавив хрипотцы
Они пудами сыплют соль на раны,
Как на капусту или огурцы.
В халатике бесполая фигура
Запела, оголившись без причин…
Противно это. Спой нам, Юра,
О женской теплоте и мужестве мужчин.
Юрию Визбору посвящается...
Попса дробит шрапнелью наши души,
Ее за это не привлечь к суду.
Часть поколенья выросла на чуши,
И новое рождается в бреду…
О, Солнышко лесное, чудо-песня!
Как мы в неволе пели, чудаки!
Пришла свобода, стали интересней
Писклявые уродцы-пошляки…
Слова — ничто, есть вопли вырожденья.
Тот знаменит, кто больше нездоров.
Кто выйдет петь без всякого стесненья,
Без совести, без страха, без штанов.
Где песня, чтобы спеть ее хотелось?
Слова — где, чтоб вовеки не забыть?
Ну, что горланить про кусочек тела,
Который с кем-то очень хочет жить?
С телеэкрана, как из ресторана,
Для пущей важности прибавив хрипотцы
Они пудами сыплют соль на раны,
Как на капусту или огурцы.
В халатике бесполая фигура
Запела, оголившись без причин…
Противно это. Спой нам, Юра,
О женской теплоте и мужестве мужчин.
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