Отправлено: - 12:52

гражданин СССР:

"Может быть, это звучит смешно, но полоскалки на Сухоне - это историческое наследие и важная часть городской культуры моей малой Родины

Цитата:Мои вятские деревенские родичи тоже продолжают таскать коржины с бельём для полоскания на речку (течёт сразу за домом), хотя во дворе скважина и воды залейся!Традиция всё ещё сохраняется. Местные кумушки хорошо перемоют кости хозяйке, если долго не увидят её на речке. "Всякий порошок токсичен"- сказала мне тётя Тася. Нужно много воды, чтобы избавиться. Раньше выполаскивали запах хозяйственного мыла, а теперь всяческие энзимы и тому подобное