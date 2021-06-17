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≡ "Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41755
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 17.06.21 - 17:10
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- Мы хотим решить все в гражданском порядке, просто по-человечески, - сказал Юрий Ким. - Мы не отказываемся от своих обязательств, все это будем делать. Мы рассчитываем, что со стороны пострадавшей также будет понимание.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2427
Re: "Конструкция - временная" - Несчастный случай с...
Отправлено: 19.06.21 - 12:52
#30
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Цитата:
гражданин СССР:
"Может быть, это звучит смешно, но полоскалки на Сухоне - это историческое наследие и важная часть городской культуры моей малой Родины


Мои вятские деревенские родичи тоже продолжают таскать коржины с бельём для полоскания на речку (течёт сразу за домом), хотя во дворе скважина и воды залейся!
Традиция всё ещё сохраняется. Местные кумушки хорошо перемоют кости хозяйке, если долго не увидят её на речке. "Всякий порошок токсичен"- сказала мне тётя Тася. Нужно много воды, чтобы избавиться. Раньше выполаскивали запах хозяйственного мыла, а теперь всяческие энзимы и тому подобное :-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11500
"Конструкция - временная" - Несчастный случай с пассажиркой прокомментировало руководство аэропорта Костаная
Отправлено: 19.06.21 - 13:07
#31
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Я так рад, что пронумерованные служащие не пропускают рабочее время!
:lol:
Трудятся на форуме, не покладая... эээ мышек может быть!
:lol:

Да, кстати традиция полоскать на речке - очень давняя и так тепло видеть, где она сохранилась, даже несмотря на доступную бытовую технику.
Это такой ламповый мир Золотого кольца.
Шаманство прям какое-то ритуальное и социальное для мира тех мест.
Очень сильный приём может быть в кинематографе.
Но очень трудная сцена для того чтоб в этих простых движениях нарисовать и раскрыть в кадре персонажи и целую эпоху. Эту казалось бы простую сцену очень тяжело грамотно снять, и совсему уже тяжело сыграть, так, чтоб образ был правильно раскрыт.

Тем примитивным экземплярам, кто не понимает мультфильмов Норштейна, этого понять не дано априори.

Кроме режиссеров эта тема брала своей неожиданной глубиной и художников ещё задолго до появления самого главного из всех искусств

Серов. Грубые мазки, но сколько видно в них смысла!


[Исправлено: Серый волк, 19.06.2021 - 10:13]
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